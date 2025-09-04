"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

De Rode Duivels bereiden zich voor op Liechtenstein. Hein Vanhaezebrouck wil dat Garcia durft: Seys moet starten op rechts, De Cuyper op links.

De Rode Duivels bereiden zich in Liechtenstein voor op hun interland van donderdagavond. De WK-kwalificatie werd nog niet veilig gesteld en dus zullen de Rode Duivels nog steeds alles moeten geven om zoveel mogelijk te scoren.

Hein Vanhaezebrouck dacht bij de Sjotcast van Het Nieuwsblad mee na over de opstelling die Rudi Garcia kan kiezen. Hij zou Maxim De Cuyper op links zetten en Joaquin Seys op rechts.



"Als je het nu niet probeert, in dit soort wedstrijden, dan ga je het nooit weten", zegt de voormalige coach. "Hij heeft een fantastische campagne gehad in de Champions League, speelde bijna kampioen met Club Brugge, waar hij zijn plaats afdwong tegen rechtsvoetigen, Sabbe en Siquet."

"De bondscoach zei dat hij een speler voor de toekomst is. Alsof hij bedoelt: we hebben hem er eens bijgenomen omdat heel België daar om zit te roepen, maar eigenlijk is hij nog niet klaar."

Maar daar gaat Vanhaezebrouck niet mee akkoord. "Neen, Seys is een speler voor nu. Hij is klaar en heeft dat ook al genoeg bewezen."