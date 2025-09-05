Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

Eind april werd Samuel Bastien, ex-Anderlecht en ex-Standard, getroffen door een beroerte op amper 28-jarige leeftijd. Hij belandde in het ziekenhuis met zijn leven aan een zijden draadje. Vandaag spreekt hij voor het eerst openlijk over die zware periode en zijn verdere carrière.

“Dat deed iets met mij: ik had dagenlang hoofdpijn, zag plots wazig en moest mijn wagen aan de kant zetten", vertelt Bastien bij LDH. “Enkele dagen later verloor ik het bewustzijn. Ik had een beroerte en moest met spoed geopereerd worden. De artsen hebben mijn familie zelfs voorbereid op het ergste.”

Na vier dagen in coma volgde een moeizame ontwaking. “Ik denk dat ik vooral voor mijn familie en mijn kinderen gevochten heb. Zodra ik wist dat ik nog leefde, wilde ik meteen revalideren. De dokters moesten me zelfs temperen: ‘Sam, rustig, je komt terug van bij de doden.’”

De revalidatie was zwaar maar ook leerzaam. “Ik was tien kilo kwijt, zat in een rolstoel en liep daarna met krukken. Toch ging het bij mij sneller door mijn achtergrond als profvoetballer. In het centrum heb ik veel bijzondere mensen ontmoet. Ik voelde me er niet alleen patiënt, maar ook deel van een gemeenschap.”

Terugkeer op het veld

Uit die maanden trekt hij lessen voor het leven. “Alles kan in één seconde voorbij zijn. Ik heb ingezien hoe belangrijk eenvoudige momenten met mijn familie zijn. Het voetbalwereldje met grote auto’s en dure horloges? Dat stelt niets voor. Ik heb ook afstand genomen van verkeerde contacten: veel mensen verdwijnen zodra de schijnwerpers uitgaan.”

Ondanks alles droomt Bastien nog altijd van een terugkeer op het veld. “Ik heb van de artsen groen licht gekregen. Het wordt mijn gevecht, en ik ga het winnen. Ik weet dat sommige clubs twijfelen, maar er is geen reden tot bezorgdheid. Ik zal weer voetballen.”