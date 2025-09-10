Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"

Union zette deze zomer een mercato neer die misschien nog belangrijker was dan eerdere periodes. CEO Philippe Bormans maakte bij Sporza de balans op.

De landskampioen moest een kern samenstellen die sterk genoeg is om zowel de titel te verdedigen als Europees te presteren. Daarbij vertrokken heel wat sterkhouders, goed voor bijna 70 miljoen euro.

“In de eerste weken waren er de ingecalculeerde vertrekken van onder meer Franjo Ivanovic en Noah Sadiki", zegt Bormans. “Die jongens hebben bij ons alles gegeven én alles gewonnen.”

Bormans benadrukt dat Union nooit vasthoudt aan succes uit het verleden. “Telkens er zich kansen voordeden voor spelers, hebben we ze laten vertrekken. We zijn vol blijven geloven in onze manier van werken en in onze scouting. Die hebben ons gebracht waar we vandaag staan.”

Sterke, competitieve kern

Over de uitgaande transfers is de CEO duidelijk: “We zijn heel trots op hun transfers.” Toch waren er ook verrassingen, zoals de late transfer van Charles Vanhoutte. “Heel vervelend zo laat in de zomer. Dat maakt het voor ons niet zo makkelijk, maar gelukkig heeft de sportieve cel snel kunnen schakelen", aldus Bormans.

Union versterkte zich onder andere met Rob Schoofs. “Elke speler is anders en heeft een ander profiel. Het is aan ons om de coach en staff te voorzien van een kern die mee kan strijden op drie fronten. Ik denk dat we opnieuw een heel sterke, competitieve kern hebben. We mogen trots zijn op wat we verwezenlijkten", besluit de CEO.