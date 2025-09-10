Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"

Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 314

Union zette deze zomer een mercato neer die misschien nog belangrijker was dan eerdere periodes. CEO Philippe Bormans maakte bij Sporza de balans op.

De landskampioen moest een kern samenstellen die sterk genoeg is om zowel de titel te verdedigen als Europees te presteren. Daarbij vertrokken heel wat sterkhouders, goed voor bijna 70 miljoen euro.

“In de eerste weken waren er de ingecalculeerde vertrekken van onder meer Franjo Ivanovic en Noah Sadiki", zegt Bormans. “Die jongens hebben bij ons alles gegeven én alles gewonnen.”

Bormans benadrukt dat Union nooit vasthoudt aan succes uit het verleden. “Telkens er zich kansen voordeden voor spelers, hebben we ze laten vertrekken. We zijn vol blijven geloven in onze manier van werken en in onze scouting. Die hebben ons gebracht waar we vandaag staan.”

Sterke, competitieve kern

Over de uitgaande transfers is de CEO duidelijk: “We zijn heel trots op hun transfers.” Toch waren er ook verrassingen, zoals de late transfer van Charles Vanhoutte. “Heel vervelend zo laat in de zomer. Dat maakt het voor ons niet zo makkelijk, maar gelukkig heeft de sportieve cel snel kunnen schakelen", aldus Bormans.

Union versterkte zich onder andere met Rob Schoofs. “Elke speler is anders en heeft een ander profiel. Het is aan ons om de coach en staff te voorzien van een kern die mee kan strijden op drie fronten. Ik denk dat we opnieuw een heel sterke, competitieve kern hebben. We mogen trots zijn op wat we verwezenlijkten", besluit de CEO.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG

Meer nieuws

Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

16:40
Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

16:30
Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

16:10
Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

16:00
SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

15:50
Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

15:00
Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

13:55
12
Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten

Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten

14:30
Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

11:20
20
Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

13:30
9
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

13:10
Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

11:40
OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

13:10
Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

12:00
12
Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

12:20
Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

12:31
25
Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

10:30
Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

10:00
2
Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

11:00
1
Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

08:40
76
Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

09:30
Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

08:00
14
Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

09:00
4
Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

07:40
28
Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

08:20
Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

07:20
16
Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

07:00
1
Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

06:30
'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

23:40
Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

22:45
9
Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

23:00
Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

19:40
Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

22:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

21:20
Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

22:00
9
Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

pief pief over Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon) Real09 Real09 over Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren" pief pief over Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!" Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen franchi franchi over Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd franchi franchi over Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen Supremepony Supremepony over De transfer van Jan-Carlo Simic is rond: dit zijn de cijfers, inclusief wat AC Milan nog krijgt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved