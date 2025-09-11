Mechelen heeft verrassende zet gedaan op transfermarkt: Vanderbiest geeft verklaring en vergelijkt met ex-Antwerp-speler

In het slotweekend voor het sluiten van de transfermarkt deed KV Mechelen een best verrassende zet. Malinwa ging nog shoppen in de Bundesliga.

Nochtans had KV Mechelen met Mathis Servais en Myron van Brederode reeds de vervangers van respectievelijk Nikola Storm en Rob Schoofs aangekondigd. Zo leek de Mechelse A-kern helemaal compleet, maar stamnummer 25 kwam nog met een extra transfer op de proppen. Dikeni Salifou tekende tot juni 2028 bij KVM.

De 22-jarige Togolees komt over van het Duitse Werder Bremen, dat hem het afgelopen seizoen uitleende aan het Oostenrijkse Klagenfurt. "De transfer van Salifou is een opportuniteit", verklaart KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest. "Gezien de kern die we hebben, hadden we hem misschien niet meteen nodig." Een erkenning van het feit dat het huiswerk af leek.



Lees ook... Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen

KV Mechelen doet langetermijntransfer

"We hebben beslist om hem nu al te transfereren en niet te wachten tot Nieuwjaar. Dan zouden andere ploegen misschien met hem kunnen gaan lopen", geeft Vanderbiest de redenen waarom ze bij KV kort op de bal speelden. "Hij heeft veel potentieel en is vooral een speler met het oog op de toekomst", zet Vanderbiest de puntjes op de i.

Dat wil niet zeggen dat de verdedigende middenvelder Mechelen dit seizoen al geen diensten kan bewijzen. "Mory Konaté speelt nu centraal achteraan. Als er iets gebeurt met Hammar, wil je nog een optie hebben. Teague is voor mij eerder een speler voor een positie hoger, want hij is nu nog te weinig balafpakker. Daar willen we nog iets aan doen."

Zoals Banzuzi (ex-OHL) of Keita (ex-Antwerp)

Vanderbiest verduidelijk nog wat voor een speler Salifou is. "Hij is een type zoals Ezechiel Banzuzi of Mandela Keita. Dat wil niet zeggen dat je moet verwachten dat we hem zullen verkopen voor twintig miljoen euro", grapt de KVM-coach. Salifou is wel toegekomen met een spierblessure en komt op Sclessin dus niet in actie. Vanderbiest recupereert voor het treffen met Standard enkel José Marsa.