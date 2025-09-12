Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers
Sven Vandenbroeck en Zulte Waregem staan voor een belangrijk duel in de Jupiler Pro League. Ze ontvangen Oud-Heverlee Leuven. Mits een zege kan de promovendus uit de gevarenzone klauteren.

Na een boerenjaar is Zulte Waregem dit seizoen weer terug op het hoogste niveau te bewonderen. Voorlopig hebben ze slechts één overwinning kunnen behalen in zes wedstrijden, al was dat wel een ferme stuntzege op het veld van Anderlecht.

Maar met vier op achttien staat de fusieploeg wel op de voorlaatste plaats in het klassement. Enkel Dender, dat nog geen enkele keer wist te winnen, staat nog onder hen. En dus kan er zaterdag maar best gewonnen worden van Oud-Heverlee Leuven.

Voorafgaand aan de partij tegen OHL blikt coach Sven Vandenbroeck nog eens terug op de transfermercato van Zulte Waregem. "Ik ben grotendeels tevreden", aldus 45-jarige Vandenbroeck bij Het Nieuwsblad. Al kijkt hij ook met teleurstelling naar twee dossiers.

Geen oplossing voor van der Gouw 

Zo is er de situatie rond Ennio van der Gouw. De Nederlandse doelman was vorig seizoen nog titularis maar is nu helemaal van het voorplan verdwenen: “Dit is een moeilijke situatie waarbij de club niet van standpunt is veranderd. Ik vind het heel jammer voor Ennio hoe dit is gelopen. Bovendien zijn er een aantal opportuniteiten afgesprongen, waardoor zijn situatie onveranderd is en hij nu tot de volgende mercato zeker hier is. Het is ook zo dat hij niet in aanmerking komt voor een bekerduel.”

Ook het verhaal van Abdoulaye Traoré, die eenzijdig zijn contract opzegde, is niet echt positief te noemen: "Ablo was hier al een poosje niet meer. Ik gaf eerder ook al aan dat ik niet meer op hem rekende. Ik dacht dat de clubs er wel uit zouden komen, maar niet dus. De manier waarop het is gelopen, is ook voor mij een primeur. Ik heb eerder in Afrika wel eens spelers gekend die plots enkele dagen verdwenen, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

Volg Zulte Waregem - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (13/09).

