Boskamp heeft heel goede reden om naar topper tussen Anderlecht en KRC Gen te kijken

Op deze speeldag in de Jupiler Pro League is het vooral uitkijken naar het duel tussen Anderlecht en KRC Genk. Analist Johan Boskamp hoopt op het nodige vuurwerk in de aanval.

KRC Genk beschikt momenteel over een ruime selectie aan spitsen, wat volgens Johan Boskamp zowel een zegen als een uitdaging vormt. “Ik ben benieuwd wat Fink gaat doen met al zijn spitsen,” klinkt het in Het Belang van Limburg.

De Duitse coach beschikt onder meer over Oh en Erabi, twee profielen die elk aanspraak maken op een basisplaats. Hoewel Fink publiekelijk tevreden is dat Oh aan boord bleef, noemt Boskamp de situatie “niet ideaal”.



Eerste spits

Erabi kwam naar Genk met de duidelijke ambitie om als eerste spits uitgespeeld te worden. Dat schept verwachtingen, maar zorgt ook voor druk binnen de kleedkamer. “Als coach heb je natuurlijk altijd liever vier spitsen dan slechts eentje”, maar gemakkelijk is het niet.

In tegenstelling tot Genk kampt Anderlecht met een krappe bezetting in de aanval. Coach Besnik Hasi moet het stellen met beperkte alternatieven, wat de tactische flexibiliteit beïnvloedt. Boskamp merkt op dat de Brusselaars momenteel slechts over één echte spits beschikken.

Topper

Boskamp volgt de situatie nauwgezet en ziet in deze wedstrijd een test voor het strategisch inzicht van beide trainers. “Eentje om naar uit te kijken,” luidt zijn conclusie. De wedstrijd zal volgens Boskamp niet alleen beslist worden door individuele klasse, maar ook door de manier waarop beide coaches hun aanvalslinie structureren.