Charles Vanhoutte toont zich meteen tijdens debuut voor OGC Nice

Op zaterdag speelde niet alleen Union een competitiewedstrijd op het veld van Dender. Ook gewezen sterkhouder Charles Vanhoutte kwam in actie. Hij debuteerde met een prima prestatie voor het Franse OGC Nice.

Afgelopen zomer trok Charles Vanhoutte de deur van het Dudenpark achter zich dicht. Hij koos ervoor om in de Ligue 1 te gaan voetballen bij OGC Nice. Op zaterdag debuteerde de Rode Duivel in de partij tegen Nantes.

Na een flauwe start waarin Nice slechts één zege pakte in de eerste drie wedstrijden, konden Vanhoutte en co maar beter winnen van Nantes. Zeker aangezien ze thuisspeelden en Nantes mits een zege over Nice kon springen.

Vanhoutte meteen beslissend

Vanhoutte, waarvoor Nice zo'n zes miljoen euro neertelde, mocht meteen aan de partij beginnen en deed dat uitstekend. Hij was zelfs meteen beslissend met een assist voor het enige doelpunt van de partij.

Het was Jeremie Boga, een jeugdproduct van Chelsea, die wist te scoren. Vanhoutte bleef de volledige partij op het veld en trok uiteindelijk de tweede zege van het seizoen over de streep voor de Zuid-Fransen.

Volgende week zaterdag trekt Nice naar Brest. Daarna maken ze zich op voor de start van hun Europa League-campagne. Vanhoutte en zijn kompanen ontvangen dan het AS Roma van Mile Svilar.