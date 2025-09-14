Reactie Skoras uitblinker bij Gent in eerste partij sinds vertrek bij Club Brugge: "Als ik dat zeg, mag je mij gek verklaren"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Bosuilstadion
Wat zouden ze nu bij Club Brugge denken? Michal Skoras heeft Gent bij zijn debuut met zijn acties op sleeptouw genomen, wat resulteerde in een zege op de Bosuil.

De Pool was zichtbaar tevreden. "Ik speelde heel goed, maar de hele ploeg was zeer goed. Met een man minder hebben we veel kansen gecreëerd. Wat mijn zegegebaar na mijn doelpunt betekent, hou ik voor mezelf. Het is iets nieuw. Enkel mijn dichte vriendenkring kent de betekenis. Ik was geconcentreerd op de taken die ik van de coach moest vervullen. Ik krijg veel vertrouwen van de ploegmaats en van de coach."

Een verschil met zijn vorige club? "Dat had ik bij Club Brugge ook wel, maar soms moet het klikken in het voetbal, net zoals in het leven. Je weet niet wanneer dit juist gebeurt." Leko zet hem in als linkerwingback en geeft hem zo ook veel verdedigend werk. "De vorige jaren bij de nationale ploeg en tijdens een uitleenbeurt in Polen heb ik ook wingback gespeeld", ziet Skoras er geen probleem in.

Skoras vindt statistieken belangrijk

Zijn gelijkmaker op het veld van Antwerp zal hij niet snel vergeten. "Ja, natuurlijk is mijn doelpunt belangrijk. Als ik zeg dat statistieken niet belangrijk zijn, mag je mij gek verklaren. Om zo de ploeg te kunnen helpen, maakt het ook een droomdebuut. Ik had niet verwacht dat ik in de eerste match meteen in de basis zou staan. Ik kan mij niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst zeventig minuten heb gespeeld."

Ivan Leko durfde hem dus onmiddellijk voor de leeuwen gooien. "Hij is met een goal en een halve assist de matchwinnaar", looft de Kroaat zijn nieuwe speler. "Hij is tweevoetig, ik hou van dit type spelers. We kunnen nu in het centrum iets creëren, maar ook aan de buitenkant één op één gaan. Daarnaast is zijn wil om te verdedigen, druk te zetten en voor het team te spelen belangrijk. Daarom hebben we hem gehaald."

Hoge verwachtingen voor Skoras

Zag hij deze glansprestatie dan al aankomen? "Ik hoopte erop, maar ik verwachtte het niet. Als je van Club naar Gent komt, brengt dat grote verwachtingen met zich mee. Ik, de supporters en de media verwachten dat hij top is. Hij is vooral een hele fijne jongen, die ook na de training nog aan zaken wil werken." Antwerp-trainer Stef Wils hield het kort over Skoras: "Hij is een goede speler met kwaliteiten. Een goede transfer van Gent."

