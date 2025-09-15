Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd:

Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd:
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is nog wachten op Ilay Camara en Anderlecht heeft twee backs die zowel defensief als aanvallend iets kunnen bijdragen. Hoe belangrijk dat wel is bewees Killian Sardella zondag al.

Sardella was belangrijk met een assist op Luiz Vázquez. Voor de verdediger voelde het gelijkspel als een overwinning. “Het is zelfs meer waard dan een punt. We bouwen vertrouwen op voor de toekomst. Dit kan een fundamenteel moment zijn”, vertelde hij.

Sardella ziet het duel als een nieuw vertrekpunt voor paars-wit. “Het is een soort seizoenstart voor ons. We gaan dit momentum vasthouden en tonen de juiste mentaliteit. De fans staan achter ons en we willen hen geven wat ze verdienen.”

Lees ook... Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

Voor het eerst in maanden stond de vleugelverdediger opnieuw in de basis. “Het is zes maanden geleden dat ik nog eens mocht starten. Ik ben trots op mezelf, ik heb een lange weg afgelegd.”

Zijn terugkeer leverde meteen resultaat op met een beslissende pass. “Ik ben blij dat ik belangrijk kon zijn. Het doet deugd om zo bij te dragen.”

Sardella is een belangrijk puzzelstuk bij Anderlecht. Hij moet de nodige snelheid waar Hasi het altijd over heeft bijbrengen. Met ook nog Camara op komst zou het Anderlecht wel eens een serieuze boost kunnen geven.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Killian Sardella

Meer nieuws

Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

17:40
5
🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie

🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie

22:30
Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

17:00
1
Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

21:40
Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

19:00
Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

14:20
1
Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

20:40
2
Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren Interview

Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren

21:20
1
Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

21:00
Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk" Reactie

Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk"

20:10
Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

18:20
1
Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

20:24
Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

19:40
11
Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten? Analyse

Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten?

11:20
Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

20:00
3
Ivan Leko had het goed begrepen: dit is het terugkerende probleem van Standard

Ivan Leko had het goed begrepen: dit is het terugkerende probleem van Standard

18:40
Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

19:20
Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

09:30
5
"Jij deed het al twee keer en ik binnenkort voor het eerst": Ruben Van Gucht verklapt het tegen Maaike Cafmeyer De derde helft

"Jij deed het al twee keer en ik binnenkort voor het eerst": Ruben Van Gucht verklapt het tegen Maaike Cafmeyer

18:00
1
Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

08:40
Peter Bosz heeft iets te zeggen over Union SG ... en de Belgische coëfficiënt: "Het is een feit"

Peter Bosz heeft iets te zeggen over Union SG ... en de Belgische coëfficiënt: "Het is een feit"

17:20
Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

16:00
Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

07:20
Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

16:30
Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan" Reactie

Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan"

15:15
"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

15:30
3
Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

15:00
9
"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

14:40
4
Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

06:30
6
📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

23:30
Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen Opinie

Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen

13:45
2
Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk Analyse

Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk

11:40
'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

13:30
"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

23:00
8
"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

13:02
13
Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht Standard 2.0 Standard 2.0 over Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren FCBalto FCBalto over Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren" Dirk ie Dirk ie over Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van" LordJozef LordJozef over "Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge" FCB vo altijd FCB vo altijd over Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg" Venom#13 Venom#13 over Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt cv op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare" Meut Meut over Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved