Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel
Foto: © photonews
De scheidsrechters voor speeldag 8 van de Jupiler Pro League zijn intussen ook bekend. Zaterdagavond moet Erik Lambrechts het duel tussen Anderlecht en Antwerp in goeie banen leiden. De topper tussen Genk en Union wordt gefloten door Nathan Verboomen.
19/09/2025 - 20:45 | K.A.A. Gent - F.C.V. Dender E.H.
Scheidsrechter: Jan Boterberg
Assistent 1: Nick Senecaut
Assistent 2: Nicolas Maszowez
Vierde official: Ruben Calluy
VAR: Jasper Vergoote
AVAR: Michael Geerolf
RO: Jari Van Laere
20/09/2025 - 16:00 | Oud-Heverlee Leuven - RAAL La Louvière
Scheidsrechter: Wesli De Cremer
Assistent 1: Wouter Cochet
Assistent 2: Gianni Seeldraeyers
Vierde official: Arne De Beuckelaer
VAR: Lawrence Visser
AVAR: Thibaud Nijssen
RO: Ermaild Mataj
20/09/2025 - 18:15 | Sporting du Pays de Charleroi - S.V. Zulte-Waregem
Scheidsrechter: Michiel Allaerts
Assistent 1: Bryan Bijnens
Assistent 2: Ben Gonnissen
Vierde official: Klass Clerkx
VAR: Laurent Willems
AVAR: Nicolas Laforge
RO: Roel Bensch
20/09/2025 - 20:45 | R.S.C. Anderlecht - R. Antwerp F.C.
Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Jo De Weirdt
Assistent 2: Kevin Monteny
Vierde official: Jasper Vergoote
VAR: Bram Van Driessche
AVAR: Ella De Vries
RO: Niels Bossuyt
21/09/2025 - 13:30 | K.R.C. Genk - R. Union St.-Gilloise
Scheidsrechter: Nathan Verboomen
Assistent 1: Mathias Hillaert
Assistent 2: Maarten Toeback
Vierde official: Massimiliano Ledda
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Quentin Blaise
RO: Jonas Timmermans
21/09/2025 - 16:00 | K.V.C. Westerlo - R. Standard de Liège
Scheidsrechter: Kevin Van Damme
Assistent 1: Lennert Jans
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Koen Thijs
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
21/09/2025 - 18:30 | Club Brugge K.V. - K. St.-Truidense V.V.
Scheidsrechter: Lothar D’Hondt
Assistent 1: Romain Devillers
Assistent 2: Nico Claes
Vierde official: Simon Bourdeaud’hui
VAR: Brent Staessens
AVAR: Arthur Denil
RO: Dieter Van Esch
21/09/2025 - 19:15 | Yellow Red K.V. Mechelen - Cercle Brugge K.S.V.
Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Martijn Tiesters
Assistent 2: Michele Seeldraeyers
Vierde official: Erik Lambrechts
VAR: Wim Smet
AVAR: Ruben Wyns
RO: Alexander Braley
