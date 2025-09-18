Anderlecht zit met een probleem rond 'topaanwinst': zwaar ontgoochelde speler zit vast tot januari

Anderlecht heeft deze zomer veel spelers binnengehaald, maar tot nu toe kon enkel Enrick Llansana overtuigen. Camara en Bertaccini liggen in de ziekenboeg en de rest haalt geen al te hoog niveau. Van Cedric Hatenboer is zelfs geen spoor meer te bekennen.

Hatenboer werd in januari al met grote trom binnengehaald door Olivier Renard. Anderlecht had de grote Nederlandse clubs de loef afgestoken. We staken even ons licht op in Nederland, maar daar zeggen ze nu dat Hatenboer nog niet klaar was voor PSV of Feyenoord.

Bij Anderlecht evalueerde Besnik Hasi hem tijdens de voorbereiding en vond hem onvoldoende voor de A-ploeg omdat hij met Llansana, De Cat en Saliba betere profielen had voor die positie. Zijn entourage schoot meteen in een Franse colère, maar Hasi was onwrikbaar.

Vorig weekend zat hij noch in de kern van de Futures, noch in die van de A-kern. Een blessure? Voorlopig is er geen duidelijkheid over, maar een feit is dat Hatenboer héél teleurgesteld is en weet dat hij niets kan doen om Hasi nog te overtuigen. Hij zal sowieso tot januari bij de beloften moeten spelen.

Hatenboer moet zich mentaal oppeppen om voor de Futures te spelen

Anderlecht betaalde 2,5 miljoen voor de 20-jarige middenvelder aan Excelsior. Olivier Renard blijft wel in hem geloven, maar voor Hatenboer zijn toekomst lijkt het duidelijk dat er eerst een andere coach zal moeten komen vooraleer hij zijn kans krijgt. Een uitleenbeurt in januari dringt zich dus op.

Dat die er niet kwam in de zomermercato frustreert iedereen in het kamp van de Nederlander. Anderlecht wou hem ook wel uitlenen, maar de interesse was lauw. En hij heeft ook een stevig loon dat voor een deel gedragen moest worden door de geïnteresseerde clubs.

Het is een moeilijke situatie in een club die met heel veel overbodige spelers zit. Hatenboer kan wel nog bij de Futures spelen, maar moet zich mentaal weer oppeppen aangezien hij daar echt niet op gerekend had.