Anouar Ait El Hadj... Hoe Union van mentaal fragiele prima donna een moderne spelmaker maakte

Anouar Ait El Hadj is op zijn 23ste de speler geworden die iedereen op zijn 18de al in hem zag. Bij Anderlecht en Genk lukte het niet, maar Union SG heeft voor iedereen een succesrecept om succesvol te worden blijkbaar. Hoe de Brusselaars het onderste uit de kan weten te halen bij de spelmaker...

29 juli 2023, de catacomben van het Edmond Machtensstadion van RWDM... Anouar Ait El Hadj had in de eerste competitiematch van Genk een basisplaats gekregen van Wouter Vrancken en had ook gescoord. Hij was niet aangeduid om naar de pers te komen, maar we vroegen de persverantwoordelijke van de Limburgers of we hem toch niet even konden spreken.

Al van bij Genk een klik gemaakt

"Vraag het hem zelf", klonk het antwoord. In de gang van de spelerstunnel zat de toen 21-jarige aanvallende middenvelder op een trainingsfiets zijn cool down te doen. "Tuurlijk, vraag maar wat je wil", lachte hij. Het besef was toen al doorgedrongen dat hij een paar keer geflirt had met het fnuiken van zijn eigen beloftevolle carrière.



"Ik heb een fysical coach in de arm genomen die één keer per week bij mij thuis komt", gaf hij aan. Geen overbodige luxe nadat hij bij Anderlecht door Vincent Kompany al een paar keer op de vingers was getikt omwille van zijn fysieke paraatheid.

En dat was juist het probleem van de eigenzinnige middenvelder: hij liet zich te snel gaan als het niet allemaal mee zat. Ook bij Genk kwam dat mentaal probleem weer naar boven. Maar wat zag Union dan in hem? Ait El Hadj was op dat moment alles wat ze bij Union niet wilden: geen speler die enorme druk ging zetten, mentaal fragiel en niet gewend om het truitje nat te maken.

Bart Meert en Kevin Mirallas enorm belangrijk

Wel, die fysieke inspanningen die hij bij Genk leverde, brachten ook andere cijfers naar boven. Dat hij het wel in zich had om gemiddeld 12 kilometer per match te lopen. Dat hij wel die intrinsieke kwaliteit heeft om druk te zetten. Goed verscholen allemaal, maar het datacenter van Starlizard - het vehikel van voormalig eigenaar Tony Bloom - maakt weinig fouten, zoals we intussen wel weten.

Maar er was ook een menselijke factor. Ait El Hadj is zo'n speler die een geruststellende arm rond zich nodig heeft. En daarvoor hebben ze bij Union met assistenten Bart Meert en Kevin Mirallas de juiste mensen in huis. Meert heeft zich beziggehouden met Ait El Hadj over hoe hij druk moest zetten en wat er van hem verwacht werd, terwijl Mirallas hem voortdurend wees op zijn aanvallende kwaliteiten.

"De ketchup moest gewoon uit de fles geforceerd worden", klinkt het nu bij Union. En toch blijft het een straffe prestatie om hem op dit niveau te krijgen. Waarmee we bedoelen: een constant niveau. Ait El Hadj had bij Genk en Anderlecht wel eens matchen in het verleden waarvan je 'wauw' kon zeggen, maar dit seizoen zakt hij nooit door de ondergrens. En die mag hoog liggen bij hem.

"Hij is een moderne spelverdeler geworden", merkte Peter Vandenbempt op toen we erover aan het discussiëren waren. Union SG, de club die meer ziet dan de anderen. Het is en blijft een wonderlijk verhaal. Het strafste in de Jupiler Pro League van de voorbije decennia.