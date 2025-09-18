De meest opmerkelijke transfer uit de Jupiler Pro League deze zomer: "Onwaarschijnlijk, straks mogelijk tegen Messi"

De meest opmerkelijke transfer uit de Jupiler Pro League deze zomer: "Onwaarschijnlijk, straks mogelijk tegen Messi"
Foto: © photonews

Pas op zijn 25ste brak hij door als prof, en nu - amper drie jaar later - staat Joedrick Pupe (28) in de Major League Soccer. De West-Vlaming verdedigt sinds deze zomer de kleuren van Vancouver Whitecaps.

Pupe werkte nog als magazijnier in Zedelgem toen hij voor Oostkamp speelde. Via een zelfgemaakte video belandde hij bij Lierse, vervolgens bij Dender, en nu dus in Canada. “Dat ik ooit in de MLS zou spelen, had ik zelfs in mijn stoutste dromen niet gedacht", vertelt hij in Krant van West-Vlaanderen.

De overstap naar Vancouver was zonder twijfel één van de meest opmerkelijke Belgische transfers van de zomer. Pupe twijfelde niet lang toen het bod kwam. “Dit móést ik gewoon doen. Het is een prachtige stad en een competitie die elk jaar sterker wordt. Alles is hier maal tien in vergelijking met wat ik in België meemaakte.”

Joedrick Pupe zit ineens in een kleedkamer met Thomas Müller

Bij Vancouver deelt hij de kleedkamer met niemand minder dan Thomas Müller. “Een erg sympathieke man, we hebben al een paar keer samen gegeten. Het is een voorrecht om van zo’n ervaren speler te kunnen leren.”

Toch is het vooruitzicht dat Pupe misschien Lionel Messi moet afstoppen, het meest tot de verbeelding sprekend. “Als we allebei de play-offs halen en het lot ons samenbrengt, bestaat die kans. Dat zou onwaarschijnlijk zijn. Maar wie ook tegenover mij staat, ik wil vooral mijn eigen ding doen en consistent presteren.”

Zijn debuut bij de Whitecaps laat niet lang meer op zich wachten. “Ik ben bijna hersteld van mijn blessure en hoop binnenkort te spelen. Ik heb een contract voor twee seizoenen, met optie voor een extra jaar. Ik ben hier om een mooi verhaal te schrijven."

