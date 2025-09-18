Vincent Kompany laat zich uit over de situatie bij Anderlecht en ziet het positief

Vincent Kompany had dinsdagavond alle reden tot glimlachen. Met Bayern München boekte hij een knappe 3-1-zege tegen Chelsea in de Champions League. Voor de microfoon van VTM NIEUWS gaf hij tekst en uitleg over het sterke optreden van zijn ploeg en... over Anderlecht.

"We waren heel geconcentreerd in het spel”, klonk het. “In balbezit hebben we spelvreugde laten zien en dat was belangrijk. Er zijn weinig ploegen die de laatste maanden zo’n prestatie hebben neergezet tegen Chelsea. Dit is een mooi resultaat voor ons.”

Maar uiteraard ging het gesprek ook even richting België. Hoe kijkt Kompany naar de huidige situatie bij zijn ex-club Anderlecht? “Ik zeg al jaren hetzelfde. In moeilijke momenten ben ik gewoon een supporter. Soms moeten er niet te veel meningen gegeven worden.”



Lees ook... Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

De boodschap van Kompany aan paars-wit is duidelijk: “Ze moeten hard werken en rustig blijven. Anderlecht zal vroeg of laat opnieuw aan de top staan. Op dat moment zullen heel wat mensen hun staart moeten intrekken.”

Blij voor Pocognoli en Mirallas

Naast zijn eigen club en Anderlecht, volgde Kompany ook het Europese succes van Union Sint-Gillis. “Ik heb nog geen beelden gezien, maar ik ben superblij. Pocognoli en Mirallas zijn jongens met wie ik lang heb gevoetbald bij de nationale ploeg. Het zijn jonge trainers die het fantastisch goed doen.”

Kompany is een voetbaldier en volgt het Belgische voetbal nog op de voet. Steeds met hetzelfde credo richting Anderlecht: geduld en hard werk brengen de club uiteindelijk terug aan de top.