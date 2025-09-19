Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet

Deze zomer zag Amani Lazare zijn contract bij landskampioen Union ten einde komen. Hij kon gaan en staan waar hij dat wou en heeft nu ook een nieuwe werkgever gevonden in de Griekse Super League.

Amani Lazare heeft een nieuwe uitdaging te pakken. Nadat zijn contract bij Union werd stopgezet, mocht hij uitkijken naar een nieuwe club. En die heeft hij nu, enkele weken later, dan toch gevonden.

Lazare gaat in Griekenland voetballen. Hij heeft een contract getekend bij eersteklasser AE Kifisias. Dat heeft de club zelf gecommuniceerd. Kifisias staat op dit moment zesde in de Griekse Super League.

In 2016 streek Lazare neer in onze competitie. Bij KAS Eupen speelde hij enkele seizoenen, vooraleer hij naar Charleroi trok. Sinds 2021 speelde hij, eerst op huurbasis waarna hij definitief werd overgenomen, bij Union.

Vorig seizoen verhuurd aan Standard

Vorig seizoen kwam hij minder in het stuk voor bij de Brusselaars. En dus koos Lazare voor een uitleenbeurt aan Standard. In een half seizoen in Luik kwam hij toch achttien optredens waarin hij uiteindelijk twee keer tot scoren kwam.

Lazare maakte ook deel uit van het Ivoorkust dat in 2024 de Afrika Cup won in eigen land. Nu komt er na negen jaar een einde aan zijn periode in ons land. Hij hoopt in Griekenland opnieuw veel minuten te maken en zo misschien ooit nog zijn opwachting te kunnen maken in de nationale ploeg.