Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet

Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Deze zomer zag Amani Lazare zijn contract bij landskampioen Union ten einde komen. Hij kon gaan en staan waar hij dat wou en heeft nu ook een nieuwe werkgever gevonden in de Griekse Super League.

Amani Lazare heeft een nieuwe uitdaging te pakken. Nadat zijn contract bij Union werd stopgezet, mocht hij uitkijken naar een nieuwe club. En die heeft hij nu, enkele weken later, dan toch gevonden.

Lazare gaat in Griekenland voetballen. Hij heeft een contract getekend bij eersteklasser AE Kifisias. Dat heeft de club zelf gecommuniceerd. Kifisias staat op dit moment zesde in de Griekse Super League.

In 2016 streek Lazare neer in onze competitie. Bij KAS Eupen speelde hij enkele seizoenen, vooraleer hij naar Charleroi trok. Sinds 2021 speelde hij, eerst op huurbasis waarna hij definitief werd overgenomen, bij Union.

Vorig seizoen verhuurd aan Standard

Vorig seizoen kwam hij minder in het stuk voor bij de Brusselaars. En dus koos Lazare voor een uitleenbeurt aan Standard. In een half seizoen in Luik kwam hij toch achttien optredens waarin hij uiteindelijk twee keer tot scoren kwam.

Lazare maakte ook deel uit van het Ivoorkust dat in 2024 de Afrika Cup won in eigen land. Nu komt er na negen jaar een einde aan zijn periode in ons land. Hij hoopt in Griekenland opnieuw veel minuten te maken en zo misschien ooit nog zijn opwachting te kunnen maken in de nationale ploeg.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Standard
Jean Thierry Lazare Amani

Meer nieuws

Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

10:00
DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT

DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT

07:40
Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

09:30
Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

08:20
🎥 Ook Carlos Forbs bijzonder tevreden na de overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

🎥 Ook Carlos Forbs bijzonder tevreden na de overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

09:00
3
Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet"

Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet"

07:20
2
Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

08:00
3
Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken"

Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken"

07:00
6
Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

07:00
Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

06:00
4
Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak" Reactie

Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak"

22:45
6
Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

23:00
1
Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd" Reactie

Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd"

22:10
1
OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt extra wedstrijd in Lotto Park

OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt extra wedstrijd in Lotto Park

22:30
OFFICIEEL: The Special One tekent zijn contract bij SL Benfica op een héél speciale manier

OFFICIEEL: The Special One tekent zijn contract bij SL Benfica op een héél speciale manier

22:00
Jan-Carlo Simic praat over eerste week in Saoedi-Arabië én heeft iets opvallends te zeggen over Olivier Renard

Jan-Carlo Simic praat over eerste week in Saoedi-Arabië én heeft iets opvallends te zeggen over Olivier Renard

21:00
2
Nederland in de ban van boude voorspelling: "Zo kan Noa Lang volgend jaar worden uitgeleend aan Club Brugge"

Nederland in de ban van boude voorspelling: "Zo kan Noa Lang volgend jaar worden uitgeleend aan Club Brugge"

21:40
6
Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

21:10
11
Genk loopt tegen zijn limieten aan en het is duidelijk waar het probleem zich situeert Analyse

Genk loopt tegen zijn limieten aan en het is duidelijk waar het probleem zich situeert

18:40
Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit

Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit

20:40
4
Diego Simeone reageert op incident met Liverpool-fans en slaat mea culpa

Diego Simeone reageert op incident met Liverpool-fans en slaat mea culpa

21:20
4
Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

20:39
In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku

In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku

20:00
Barça met de handen in het haar: 'PSG komt op bezoek in Champions League voor... amper 6.000 toeschouwers'

Barça met de handen in het haar: 'PSG komt op bezoek in Champions League voor... amper 6.000 toeschouwers'

20:20
2
Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij

Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij

18:20
4
Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

13:30
1
Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen"

Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen"

19:40
8
ESPN meldt akkoord over contractverlenging van Lionel Messi. En dat is niét het verrassende deel van het nieuws

ESPN meldt akkoord over contractverlenging van Lionel Messi. En dat is niét het verrassende deel van het nieuws

19:20
Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

19:00
2
Jeugd Club Brugge geeft het goede voorbeeld tegen AS Monaco

Jeugd Club Brugge geeft het goede voorbeeld tegen AS Monaco

17:40
Wat denken ze in Frankrijk van duel van AS Monaco tegen Club Brugge?

Wat denken ze in Frankrijk van duel van AS Monaco tegen Club Brugge?

18:00
1
🎥 "Ode aan den Twee": Antwerp maakt indruk met derde shirt

🎥 "Ode aan den Twee": Antwerp maakt indruk met derde shirt

17:00
4
Wat een sprookje: ex-speler RSC Anderlecht maakt meteen indruk en wordt man van de match in Champions League

Wat een sprookje: ex-speler RSC Anderlecht maakt meteen indruk en wordt man van de match in Champions League

17:20
1
Cercle-aanvaller na prima debuut: "Ik was absoluut geen kandidaat meer"

Cercle-aanvaller na prima debuut: "Ik was absoluut geen kandidaat meer"

16:15
1
Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

13:45
1
Hayk Milkon voorafgaand aan partij tegen KAA Gent: "Dan hebben we het zeker niet slecht gedaan"

Hayk Milkon voorafgaand aan partij tegen KAA Gent: "Dan hebben we het zeker niet slecht gedaan"

15:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 20/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 20/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 21/09 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 21/09 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Impala Impala over Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij What the Frog What the Frog over Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn" jeffzie151 jeffzie151 over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" FCB vo altijd FCB vo altijd over Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet" FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Ook Carlos Forbs bijzonder tevreden na de overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco Dirk ie Dirk ie over Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van" Meut Meut over Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk' cartman_96 cartman_96 over Club Brugge - Monaco: 4-1 FC Bruges Fanatic FC Bruges Fanatic over Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved