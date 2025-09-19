Sébastien Pocognoli en Union moeten na Europese stunt naar Racing Genk: "Ik verwacht een reactie"

Sébastien Pocognoli en Union moeten na Europese stunt naar Racing Genk: "Ik verwacht een reactie"
Foto: © photonews

Terwijl ze bij Club Brugge nog volop nagenieten van hun spectaculaire zege tegen AS Monaco, zijn ze bij Union alweer bezig met de volgende partij. Na de Europese stunt tegen PSV wacht een competitieduel tegen Racing Genk.

Niet alleen Club Brugge wist Europa te verbazen met een topprestatie in de Champions League. Op dinsdag had landskampioen Union het goede voorbeeld al gegeven door te gaan winnen op het veld van de Nederlandse kampioen PSV.

Sébastien Pocognoli keert tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de partij met Racing Genk nog even kort terug naar die magische avond in Eindhoven. "Als je dit soort zaken niet viert, doe je het nooit. Het was onze eerste overwinning ooit in de Champions League. En toch was ik niet verrast. Het was prachtig, en verdiend", citeert Het Laatste Nieuws de succescoach van Union.

De tegenstander van zondag, Racing Genk, is het team dat Union zijn laatste competitienederlaag wist aan te smeren. Dat was toen nog in de reguliere competitie van vorig seizoen. En dus is Pocognoli op zijn hoede.

Pocognoli toont respect voor Racing Genk

"Genk was goed bezig, al viel het resultaat tegen Charleroi tegen voor hen. Ik verwacht een reactie, en daar zijn we op voorbereid. Ze hebben heel wat kwaliteit in hun team", toont de coach van de landskampioen respect.

Toch lijkt Union de favoriet te zijn in de partij van komende zondag. Beide teams hebben een midweekwedstrijd in de benen, maar Union wist die als enige winnend af te sluiten. In de competitie heeft Union een bonus van negen punten op de Limburgers, die eigenlijk moeten winnen om de aansluiting niet volledig te verliezen.

Volg KRC Genk - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (21/09).

KRC Genk
Union SG
Sébastien Pocognoli

