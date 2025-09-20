Charles Vanhoutte over transfer naar OGC Nice: "Eerst mocht ik niet weg"

Foto: © photonews

Charles Vanhoutte verliet aan het eind van de zomermercato de Jupiler Pro League en trok naar de Ligue 1. In een interview blikt de West-Vlaming nog eens terug op een bewogen transferzomer.

Het liefst van al zag Union hem niet vertrekken. Maar in het slot van de transferzomer koos Charles Vanhoutte, werkmier en onmisbare schakel op het Union-middenveld, dan toch om andere oorden op te zoeken.

Hij trok naar OGC Nice in de Ligue 1. In een gesprek met Sudinfo blikt hij terug op die keuze: "We hebben met Union gesproken. We zeiden dat ik alleen zou vertrekken voor een club die bij me paste en Union de prijs kreeg wat zij wilden. Dat was het geval bij OGC Nice. Alles is heel snel gegaan."

"Het was niet makkelijk voor hen, want ze moesten een vervanger vinden. Aanvankelijk zeiden ze dat ik niet weg kon. Maar toen hadden we een gesprek met Philippe Bormans en Chris O'Loughlin. Het was een goed gesprek", gaat de middenvelder verder.

Door zijn transfer gaat Vanhoutte dit seizoen wel geen Champions League spelen. Met Nice komt hij volgende week uit in de Europa League, maar dat is toch een verschil. Al nuanceert de middenvelder dit een beetje.

"In de Ligue 1 speel je tegen Paris Saint-Germain, AS Monaco en Olympique Marseille. Dat is toch ook een beetje Champions League spelen", sluit hij af. Met Nice trekt Vanhoutte op zaterdagavond naar Stade Brest, waar ze een tweede zege op rij willen pakken.

