Franky Van der Elst over Racing Genk en Thorsten Fink: "Hij moet ook eens op tafel kloppen"

Racing Genk kan zondag maar best winnen van leider Union. Het staat na een moeizame competitiestart op de elfde plaats en kent al negen punten achterstand op de Brusselaars. Analist Franky Van der Elst legt uit waar het schoentje wringt.

Racing Genk tegen Union is de topaffiche van de achtste speeldag in de Jupiler Pro League. Maar waar de landskampioen alvast op toerental is gekomen, sputtert de Limburgse motor nog. Analist Franky Van der Elst zoekt naar redenen voor de mindere start.

"In de omschakeling zijn ze kwetsbaar - dat is al vaker gezegd. En ik vond de goals van Charleroi en Anderlecht op voorzet mooie goals, maar daar kan je toch beter verdedigen", legt Van der Elst uit bij Het Nieuwsblad.

Fink moet strenger zijn

Ook trainer Thorsten Fink blijft niet vrij van zonden volgens de analist: "Ik vind het een geweldige trainer. Hij zei ook nu weer: we moeten positief blijven, het is nog vroeg op het seizoen. Maar ik vind dat hij ook wel eens op tafel moet kloppen en strenger moet zijn."

De start mag dan matig geweest zijn (8 op 21 in plaats van 16 op 21 vorig seizoen), toch schrijft Van der Elst de Limburgers nog niet helemaal af: "Op voorwaarde dat ze stappen zetten in die omschakeling."

Hoe dan ook volgt er komende zondag alleszins een grote test. Union is een team dat uitermate goed kan profiteren van ruimte in de rug van de tegenstander. Kan Genk dat opvangen of lopen ze een blauwtje?