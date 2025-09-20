Marc Overmars brandt van ambitie: "Dan doen we terug mee om de titel"

Antwerp hoopt op zaterdag de boeman te kunnen zijn wanneer het op bezoek gaat bij Anderlecht. In een gesprek met Het Laatste Nieuws spreken Marc Overmars en Sven Jaecques over de ambities van het stamnummer één.

Drie seizoenen geleden was het Toby Alderweireld die in extremis de titel aan Antwerp schonk. Een historisch moment in de Jupiler Pro League-geschiedenis waarvan iedereen zich de beelden nog zo kan herinneren.

Die glorietijd lijkt een ver verleden. Toch hopen sportief directeur Marc Overmars en CEO Sven Jaecques om binnenkort weer volop mee te doen voor de prijzen. Vooral Overmars toont zich daarin brandend ambitieus.



Snel terug meedoen voor de titel

"Dit seizoen wordt een lastig jaar. Maar we zijn wel weer een team aan het bouwen dat - en dit is een gevaarlijke uitspraak die nog vaak terug kan komen - binnen nu en drie jaar opnieuw serieus zal meedoen voor de titel", vertelt de Nederlander aan Het Laatste Nieuws.

Voor Jaecques is dat geen onrealistische uitspraak: "Opnieuw meedoen, is realistisch. Het moeilijke nu is om eerlijk te zijn naar de supporters en de media toe. Wij beseffen dat het geen gemakkelijk jaar wordt, maar willen dit niet als excuus gebruiken. Er is genoeg kwaliteit om play-off 1 te halen."

Om die doelstelling te behalen, kan er maar best voor wat puntengewin gezorgd worden tegen Anderlecht. Antwerp staat op dit moment op een negende plaats, Anderlecht staat voorlopig nog net binnen de top zes met één punt meer maar wel een wedstrijd minder.