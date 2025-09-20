Nathan De Cat ontbolstert bij Anderlecht: "Ik moet gemener zijn"

Foto: © photonews

Anderlecht ontvangt op zaterdag Antwerp in het eigen Lotto Park. De jonge middenvelder Nathan De Cat hoopt, net als vorige week tegen Racing Genk, om van bij de aftrap aan de partij te mogen beginnen.

Het is één van de positieve verhalen bij Anderlecht sinds het seizoensbegin: De ontbolstering van de 17-jarige Nathan De Cat. Waar hij vorig seizoen tegen het seizoenseinde af en toe kwam piepen, staat hij dit seizoen in het merendeel van de wedstrijden aan de aftrap.

De Cat is een rijzige middenvelder met een uitstekende technische bagage. "Het ziet er soms wat slungelig uit, maar ik heb best een goeie techniek. Dat kreeg ik mee via de jeugdopleiding. De Zidane-beweging is mijn favoriete move", vertelt De Cat aan Het Nieuwsblad.

Gevraagd naar zijn werkpunten, weet De Cat meteen waar hij nog kan bijleren: "Het is mijn taak als middenvelder om hard in de duels te gaan. Als ik dat niet doe, word ik op dit niveau voorbijgelopen. En ik ben niet de snelste. Vaak vind ik van mezelf dat ik nog wat gemener moet zijn."

Afgezakte kousen

Wat nog opvalt bij De Cat, zijn de miniscule scheenbeschermers en afgezakte kousen waarmee hij speelt: Die afgezakte kousen: dat doe ik voor de stijl. Mijn ouders vinden het wel gevaarlijk, de trainer vindt het onnozel. Het is gewoon iets wat veel jonge voetballers doen. Kijk naar Tristan Degreef. Als er echt eens een voetbalschoen met studs vol op mijn scheen belandt, zal dat ook pijn doen met grote scheenbeschermers. Of dan verander ik misschien van gedacht."

De Cat krijgt veel vertrouwen van Hasi, maar zal toch moeten blijven knokken om zijn basisplaats vast te kunnen houden. Nathan Saliba keert terug uit schorsing en toonde de laatste weken progressie in zijn spel. Enric Llansana lijkt op dit moment een zekerheid op het middenveld.

