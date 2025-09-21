David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

OH Leuven liet zich tegen RAAL La Louvière opnieuw in de luren leggen. Een sterke start met de openingstreffer van Kaba werd volledig onderuitgehaald na de gelijkmaker, waarna de thuisploeg mentaal instortte.

Coach David Hubert kon het moeilijk bevatten. “Onbegrijpelijk dat je na zo’n kwartier toch gaat twijfelen”, klonk het na de 1-2-nederlaag. Het contrast in spel was groot. Waar OHL aanvankelijk fris combineerde en de juiste zones aanviel, zakte de ploeg volledig weg na de eerste tegentreffer.

“Onze benen werden afgesneden”, analyseerde Hubert. “Weer slikken we een tweede doelpunt snel na het eerste. Dan verdwijnt alles: balcirculatie, lef, beschikbaarheid. We hadden twijfel in alles wat we deden.”



Lees ook... 🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses"

Fans OH Leuven gefrustreerd: "Hun goed recht"

De frustratie bij de coach is duidelijk. “Kijk naar La Louvière: die krijgen een goal tegen, maar schakelen meteen om. Voor ons voelt het alsof de wereld vergaat.” Het probleem sleept al langer aan en Hubert vindt maar geen oplossing. Het mentale aspect blijft als een molensteen rond de nek van zijn ploeg hangen.

Na de rust werd het nog moeilijker. De bezoekers deden de deur dicht en kropen massaal achter de bal. Hubert begreep de irritatie bij de fans: “Het was niet om aan te zien, maar het is hun goed recht. Alleen moeten wij het dan anders aanpakken.”

Met 0 op 6 tegen rechtstreekse concurrenten voelt Hubert de druk toenemen. Hij weet dat dit niet kan blijven duren. “Het is niet tactisch maar mentaal. We moeten jongens hebben die opstaan”, zuchtte hij. Maar het besef groeit dat als hij de mentale broosheid niet snel weet weg te werken, zijn eigen positie al even wankel wordt als die van zijn elftal.

