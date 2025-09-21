Extra kopzorgen voor Besnik Hasi: Anderlecht-trainer geeft update over Hazard en twee andere gevallen

Anderlecht kende tegen Antwerp niet alleen sportieve ontgoocheling, ook medisch kwamen er enkele kopzorgen bij.

Thorgan Hazard stond op het wedstrijdblad, maar moest in de opwarming afhaken met hamstringproblemen. Zijn aanwezigheid tegen AA Gent dinsdag lijkt twijfelachtig.

Ook Marco Kana haalde het einde van de partij niet. De middenvelder ging vroegtijdig naar de kant met pijn achteraan de dij, al zou het om een lichte blessure gaan.



Verder werden ook Huerta en Sardella vroegtijdig naar de kant gehaald. De Mexicaan kampte met heupklachten, terwijl de rechtsachter fysiek nog niet op honderd procent zit. Ook hij voelde wat ongemak.

Drie matchen in zes dagen voor Anderlecht

Voorlopig lijkt geen van de blessures echt ernstig, maar de timing is bijzonder ongelukkig. Drie wedstrijden in zes dagen zorgen voor extra druk op de kern.

Met Gent en OHL op de kalender kan Anderlecht zich in deze cruciale week geen nieuwe uitvallers veroorloven. De medische staf heeft de handen vol.