Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

KRC Genk besloot twee weken geleden om Luca Oyen van de A-kern naar Jong Genk te sturen, om daar tot meer speelminuten te komen. Tijdens de afgelopen zomermercato vond men voor hem geen oplossing bij een andere club. Het gevolg van een kwalijk gerucht?

Luca Oyen zal de komende maanden bij Jong Genk moeten doorbrengen, omdat de concurrentie voor hem te zwaar is bij de A-ploeg van de Limburgers.

Oyen naar de B-kern van Genk

Afgelopen zomer probeerde Genk hem nog te slijten bij een andere club, maar niemand durfde de gok te wagen. De reden daarvoor zou volgens een insider van de markt bij een hardnekkig gerucht liggen.

"Oyen is klaar met voetbal op topniveau nadat hij in amper twintig maanden tijd (juli 2022 en maart 2024) de ligamenten van zijn rechter- en linkerknie scheurde", aldus de marktinsider tegen La Dernière Heure.

Iedereen wil Luca Oyen, maar ...

Nochtans was er heel wat interesse. Alle Belgische topclubs wilden hem graag een nieuwe kans geven, enkel Club Brugge toonde geen interesse. Het risico werd uiteindelijk niet genomen.

"Belgische clubs tellen hun geld en durven geen risico's te nemen, vooral niet op fysiek vlak." En dus kwam er geen transfer, al is de makelaar van Oyen duidelijk: zijn speler is al sinds januari fit en hij hoopt dat de zaken ten positieve zullen gaan veranderen de komende tijd.