Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

Anderlecht heeft slechts één van zijn laatste vijf competitiewedstrijden gewonnen - dat was tegen Dender, medio augustus. Toch staan de Paars-witten in de top 6 en kunnen ze zelfs naar de top 3 klimmen als ze Gent verslaan in hun inhaalwedstrijd.

Er is echt een contrast tussen de recente resultaten en de sfeer bij Anderlecht, en hun toch wel comfortabele positie in de eindstand. Met een 2/9 tegen directe concurrenten in de top 6 en geen overwinning sinds half augustus, los van de Europese uitschakeling, blijft de Sporting ter plaatse trappelen wat betreft punten en spel.

En toch blijft RSC Anderlecht op de 6e plaats in het klassement, wat Playoff-voetbal betekent - en een overwinning tegen Gent deze dinsdag in de uitgestelde wedstrijd van de 5e speeldag zou zelfs de Paars-witten tijdelijk op een mooie tweede plaats brengen.



Anderlecht heeft op vlak van punten iets te winnen

Hoe is dat mogelijk? Gewoon omdat ook de concurrentie ter plaatse trappelt, of zelfs achteruitgaat. Zoals gezien, zit KRC Genk, dat niet kon profiteren van hun numerieke superioriteit in het Lotto Park, in een ware neerwaartse spiraal met twee opeenvolgende thuisnederlagen tegen Charleroi en Union.

Antwerp, 11e (en toch slechts één punt achter Anderlecht op dit moment!), worstelt om onder Stef Wils weer op te bouwen; Gent vindt zijn vorm terug, na een moeilijke seizoensstart onder Ivan Leko. Standard heeft eindelijk de bloeding gestopt, maar had een dramatische balans voor dit weekend (1/12).

Slechts vier punten verschil tussen top zes en voorlaatste

Bovenaan het klassement vinden we Charleroi, Mechelen en Sint-Truiden, drie teams die op papier niet tot het einde van het seizoen om Playoff-tickets zouden moeten strijden. Maar de slechte vorm van de "traditionele" teams in onze competitie kan de kaarten wel eens overhoop gooien. Het is een kans voor deze subtopclubs... maar ook voor Anderlecht.

Want als het spel ontbreekt en de transferperiode teleurstelde, is er nog maar één ding te doen: doorzetten en punten pakken waar mogelijk, zonder achterop te raken. Anderlecht ontvangt Gent alvorens naar OH Leuven, in crisis, te gaan, en daarna een altijd onvoorspelbaar Standard te ontvangen.

Ja, een 9/9 is mogelijk, en de manier waarop zou er weinig toe doen - zelfs een 5 of 6/9 zou voldoende zijn om niet uit de top 6 te vallen. De Pro League schittert internationaal, maar staat er nationaal zwak voor: het verschil van slechts 4 punten tussen de voorlaatste en de Playoffs laat dat heel duidelijk zien...