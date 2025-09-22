Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht heeft slechts één van zijn laatste vijf competitiewedstrijden gewonnen - dat was tegen Dender, medio augustus. Toch staan de Paars-witten in de top 6 en kunnen ze zelfs naar de top 3 klimmen als ze Gent verslaan in hun inhaalwedstrijd.

Er is echt een contrast tussen de recente resultaten en de sfeer bij Anderlecht, en hun toch wel comfortabele positie in de eindstand. Met een 2/9 tegen directe concurrenten in de top 6 en geen overwinning sinds half augustus, los van de Europese uitschakeling, blijft de Sporting ter plaatse trappelen wat betreft punten en spel.

En toch blijft RSC Anderlecht op de 6e plaats in het klassement, wat Playoff-voetbal betekent - en een overwinning tegen Gent deze dinsdag in de uitgestelde wedstrijd van de 5e speeldag zou zelfs de Paars-witten tijdelijk op een mooie tweede plaats brengen.

Lees ook... Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

Anderlecht heeft op vlak van punten iets te winnen

Hoe is dat mogelijk? Gewoon omdat ook de concurrentie ter plaatse trappelt, of zelfs achteruitgaat. Zoals gezien, zit KRC Genk, dat niet kon profiteren van hun numerieke superioriteit in het Lotto Park, in een ware neerwaartse spiraal met twee opeenvolgende thuisnederlagen tegen Charleroi en Union.

Antwerp, 11e (en toch slechts één punt achter Anderlecht op dit moment!), worstelt om onder Stef Wils weer op te bouwen; Gent vindt zijn vorm terug, na een moeilijke seizoensstart onder Ivan Leko. Standard heeft eindelijk de bloeding gestopt, maar had een dramatische balans voor dit weekend (1/12).

Slechts vier punten verschil tussen top zes en voorlaatste

Bovenaan het klassement vinden we Charleroi, Mechelen en Sint-Truiden, drie teams die op papier niet tot het einde van het seizoen om Playoff-tickets zouden moeten strijden. Maar de slechte vorm van de "traditionele" teams in onze competitie kan de kaarten wel eens overhoop gooien. Het is een kans voor deze subtopclubs... maar ook voor Anderlecht.

Want als het spel ontbreekt en de transferperiode teleurstelde, is er nog maar één ding te doen: doorzetten en punten pakken waar mogelijk, zonder achterop te raken. Anderlecht ontvangt Gent alvorens naar OH Leuven, in crisis, te gaan, en daarna een altijd onvoorspelbaar Standard te ontvangen.

Ja, een 9/9 is mogelijk, en de manier waarop zou er weinig toe doen - zelfs een 5 of 6/9 zou voldoende zijn om niet uit de top 6 te vallen. De Pro League schittert internationaal, maar staat er nationaal zwak voor: het verschil van slechts 4 punten tussen de voorlaatste en de Playoffs laat dat heel duidelijk zien...

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (23/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

19:40
Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

16:00
1
Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

20:00
Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht Analyse

Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

19:20
Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

13:00
8
Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

17:40
4
Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa Opinie

Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa

18:50
Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

19:00
🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

18:00
Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

12:00
Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

18:20
4
Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

17:20
1
DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

17:00
4
Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

15:30
Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

16:45
Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

16:30
5
Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

16:15
"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

15:15
3
Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

15:13
Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

14:00
Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

14:30
4
Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

13:30
1
Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

12:40
6
Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

13:15
Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

12:20
Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

11:20
Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

11:00
3
Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

11:40
Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

10:45
Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

10:30
4
Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

08:00
14
Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

10:00
17
Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

10:15
2
Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk" Reactie

Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk"

09:15
Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

09:30
3
Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern" RememberLierse RememberLierse over David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!" Birger J. Birger J. over DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast Jean Janssens Jean Janssens over "Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren FCB vo altijd FCB vo altijd over Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda FCB vo altijd FCB vo altijd over Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen TatstOn TatstOn over Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job JaKu JaKu over Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit 1872 1872 over Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk" Mijn-Terril Mijn-Terril over Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved