Analyse Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OH Leuven kent een teleurstellende seizoensstart. Aan Den Dreef roepen de keuzes van David Hubert vragen op, en het vertrouwen in de hoofdtrainer lijkt al flink aangetast. Doet dat terugdenken aan de periode in Anderlecht?

Door zaterdag te winnen op het veld van Leuven, is RAAL La Louvière uit de rode zone geklommen en kan opgelucht ademhalen. De situatie is veel somberder aan de kant van OHL, waar het begin van het seizoen een hoofdpijndossier is.

Onder leiding van David Hubert heeft OHL slechts zeven punten behaald in acht speeldagen. De balans is mager: een gelijkspel tegen Charleroi in de openingswedstrijd, gevolgd door twee overwinningen tegen het Dender van Vincent Euvrard en tegen het Standard van... Vincent Euvrard. Twee specifieke successen die eerder een verhaal van coaches weerspiegelen dan een collectieve dynamiek.

Lees ook... Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

David Hubert moet snel een oplossing vinden bij OH Leuven

Want verder stelt Leuven voorlopig teleur. En dat is een understatement. De ambities van de club waren duidelijk ver verwijderd van de strijd tegen degradatie. Met de zomerse versterkingen van Noë Dussenne, Casper Terho, Henok Teklab en Takuma Ominami mocht men veel meer verwachten. In het spel biedt het team al wekenlang vrijwel niets.

Ook de keuzes van David Hubert wekken onbegrip op. Tegen RAAL La Louvière besloot hij om Ikwuemesi, Mathieu Maertens, Youssef Maziz, Henok Teklab en Casper Terho op de bank te laten bij de aftrap. Zoveel creatieve profielen die Sory Kaba, die al waardevol is sinds zijn terugkeer en een van de weinige lichtpuntjes blijft, hadden kunnen - en moeten - voeden.

Remember Anderlecht?

Deze beslissingen verzwakken het imago van de coach nog meer. Zijn team, dat schreeuwt om persoonlijkheid in het laatste derde van het veld, is ingestort zodra La Louvière gelijkmaakte, na een bemoedigende eerste vijftien minuten. Dit accentueert de frustratie van een publiek dat veel meer verwacht van een OHL dat geacht wordt te mikken op de linker kolom.

Vergelijkbare kritiek ging al gepaard met David Hubert toen hij nog op de bank zat bij Anderlecht. Als de resultaten noch de inhoud snel verbeteren, zou de voormalige middenvelder wel eens hetzelfde lot kunnen ondergaan in het King Power @ Den Dreef.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg OH Leuven - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (26/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
OH Leuven
David Hubert

Meer nieuws

Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

19:40
Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

20:00
Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

18:40
Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

10:15
2
Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

17:40
4
Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa Opinie

Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa

18:50
Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

19:00
Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

16:00
1
🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

18:00
Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

18:20
4
Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

17:20
1
DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

17:00
4
Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

15:30
Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

16:45
Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

16:30
5
Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

16:15
Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

13:00
8
"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

15:15
3
Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

15:13
Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

14:00
Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

14:30
4
Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

13:30
1
Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

12:00
Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

12:40
6
Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

13:15
Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

12:20
Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

11:20
Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

11:00
3
Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

11:40
Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

10:45
Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

10:30
4
Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

08:00
14
Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

10:00
17
Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk" Reactie

Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk"

09:15
Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

09:30
3
Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern" RememberLierse RememberLierse over David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!" Birger J. Birger J. over DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast Jean Janssens Jean Janssens over "Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren FCB vo altijd FCB vo altijd over Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda FCB vo altijd FCB vo altijd over Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen TatstOn TatstOn over Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job JaKu JaKu over Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit 1872 1872 over Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk" Mijn-Terril Mijn-Terril over Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved