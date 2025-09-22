Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

OH Leuven kent een teleurstellende seizoensstart. Aan Den Dreef roepen de keuzes van David Hubert vragen op, en het vertrouwen in de hoofdtrainer lijkt al flink aangetast. Doet dat terugdenken aan de periode in Anderlecht?

Door zaterdag te winnen op het veld van Leuven, is RAAL La Louvière uit de rode zone geklommen en kan opgelucht ademhalen. De situatie is veel somberder aan de kant van OHL, waar het begin van het seizoen een hoofdpijndossier is.

Onder leiding van David Hubert heeft OHL slechts zeven punten behaald in acht speeldagen. De balans is mager: een gelijkspel tegen Charleroi in de openingswedstrijd, gevolgd door twee overwinningen tegen het Dender van Vincent Euvrard en tegen het Standard van... Vincent Euvrard. Twee specifieke successen die eerder een verhaal van coaches weerspiegelen dan een collectieve dynamiek.



David Hubert moet snel een oplossing vinden bij OH Leuven

Want verder stelt Leuven voorlopig teleur. En dat is een understatement. De ambities van de club waren duidelijk ver verwijderd van de strijd tegen degradatie. Met de zomerse versterkingen van Noë Dussenne, Casper Terho, Henok Teklab en Takuma Ominami mocht men veel meer verwachten. In het spel biedt het team al wekenlang vrijwel niets.

Ook de keuzes van David Hubert wekken onbegrip op. Tegen RAAL La Louvière besloot hij om Ikwuemesi, Mathieu Maertens, Youssef Maziz, Henok Teklab en Casper Terho op de bank te laten bij de aftrap. Zoveel creatieve profielen die Sory Kaba, die al waardevol is sinds zijn terugkeer en een van de weinige lichtpuntjes blijft, hadden kunnen - en moeten - voeden.

Remember Anderlecht?

Deze beslissingen verzwakken het imago van de coach nog meer. Zijn team, dat schreeuwt om persoonlijkheid in het laatste derde van het veld, is ingestort zodra La Louvière gelijkmaakte, na een bemoedigende eerste vijftien minuten. Dit accentueert de frustratie van een publiek dat veel meer verwacht van een OHL dat geacht wordt te mikken op de linker kolom.

Vergelijkbare kritiek ging al gepaard met David Hubert toen hij nog op de bank zat bij Anderlecht. Als de resultaten noch de inhoud snel verbeteren, zou de voormalige middenvelder wel eens hetzelfde lot kunnen ondergaan in het King Power @ Den Dreef.