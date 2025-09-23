Club Brugge werd al gewaarschuwd: "Ik verwacht dat ze hun lesje geleerd hebben"

Club Brugge ontvangt Westerlo in Jan Breydel. Volgens Jan Ceulemans is blauw-zwart de logische favoriet.

Club Brugge ontvangt woensdagavond KVC Westerlo op Jan Breydel. Na de 4-1 zege tegen AS Monaco en de 2-0 overwinning tegen STVV willen de Bruggelingen op hetzelfde elan verdergaan.

Blauw-zwart is torenhoog favoriet in eigen huis tegen de Kemphanen. Jan Ceulemans, die in het verleden nog trainer was van Westerlo en bij Club Brugge speelde, weet dat Club de drie punten normaal wel pakt in eigen huis.



Club Brugge moet oppassen met 'kleinere' clubs

"In principe wel, al blijft het mooie aan voetbal dat het zo’n onvoorspelbare sport is. Alleen verwacht ik dat Club Brugge na die nederlaag op La Louvière zijn lesje wel geleerd heeft", zegt Ceulemans bij Het Nieuwsblad.

Want voor de Champions League-wedstrijd tegen Monaco verslikte Club zich in La Louvière: het werd 1-0 in Wallonië. "Dat kwam voor Club Brugge op een slecht moment."

"Na die tik zullen de spelers wel beseffen dat ze geconcentreerd moeten blijven. Anders durven die wel eens te denken dat ze deze wedstrijden met de vingers in de neus winnen. Soit, ik zal Westerlo 25 procent kans geven", besluit Ceulemans.