Danijel Milicevic breekt de stilte en prikt ook naar Sam Baro: "Hij bleef dat herhalen, maar ..."

Ivan Leko is dit seizoen de coach van KAA Gent. Een halfjaar geleden zag het er nog naar uit dat er zou gebouwd worden met Danijel Milicevic, maar zover kwam het na slechte Champions' Play-offs niet. De Zwitser heeft nu de stilte doorbroken.

Danijel Milicevic werd vorig jaar aangesteld als de nieuwe coach van KAA Gent na het ontslag van Wouter Vrancken. De gewezen assistent kreeg zo zijn kans als T1.

Geluk van korte duur voor Danijel Milicevic als T1 bij KAA Gent

Voor de Champions' Play-off kreeg hij een meerjarig contract aangeboden, enkele maanden later lag hij alweer op de keien bij De Buffalo's. Daar heeft hij zich nu over uitgelaten.



Eind mei werd hij ontslagen: "Sam Baro en Arnar Vidarsson gaven mij de boodschap dat het management had beslist om mij te ontslaan. Dat kwam hard aan. Het was een verrassing voor mij", aldus Danijel Milicevic daarover nu in Het Laatste Nieuws.

De communicatie van Sam Baro aan Danijel Milicevic onder de loep

De Zwitserse coach beseft dat de resultaten in de Champions' Play-offs teleurstellend waren: 3 op 30 was te weinig. En dus snapt hij ook dat hij daarop is afgerekend, al stipt hij ook wel iets bijzonder aan.

"De club gaf me een langdurig contract bij het halen van de Champions' Play-offs. Toen ik tekende, zei Sam: 'Mili, wat er ook gebeurt in de play-offs, we gaan met jou door.' Die boodschap bleef hij ook herhalen. Om me na de play-offs dan toch te ontslaan."