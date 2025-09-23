Doelman Standard krijgt steun vanuit ... Anderlecht

Silvio Proto heeft gesproken over de doelman van Standard, Matthieu Epolo, die afgelopen zondag een clean sheet behaalde tegen Westerlo. En hij verdedigde daarbij de goalie van de Rouches met vuur.

De Luikse club heeft voor het eerst dit seizoen gewonnen onder leiding van Vincent Euvrard. Casper Nielsen en Adnane Abid scoorden de doelpunten tijdens de wedstrijd in het Kuipje.

Epolo heeft 'tien jaar ervaring' opgedaan volgens Proto vorig seizoen

Matthieu Epolo leverde een goede prestatie tegen Westerlo en was onderwerp van discussie in het programma Dans le Vestiaire. Doelman Silvio Proto merkte op dat hij al meer ervaring heeft opgedaan: "Met de gebeurtenissen die hij vorig seizoen heeft meegemaakt, heeft hij tien jaar ervaring opgedaan."

"Hij heeft geluk dat Jean-François Gillet op de bank zit, die altijd in hem heeft geloofd", zei de voormalige doelman van Anderlecht. "Zelfs toen Leko hem vorig seizoen aan de kant schoof, stond hij altijd achter hem. Het is belangrijk om zo'n coach te hebben."

Epolo is een jonge doelman met persoonlijkheid

"Het probleem met Epolo is dat wanneer hij goede reddingen maakt, dat normaal is, en wanneer hij een fout maakt, hij de slechtste doelman van de competitie is. Het stoort me, het is een jonge doelman met persoonlijkheid."

Het zal voor de doelman van Standard komende zaterdag moeilijker zijn om zijn netten schoon te houden. De reden? De Luikenaars ontvangen Club Brugge in Sclessin. Maar wie weet? Misschien kan hij wel een tweede clean sheet op rij behalen en Standard zo een tweede overwinning op rij bezorgen.