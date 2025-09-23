Toptransfer voor Seys in 2026? Dit heeft hij te vertellen na contractverlenging bij Club Brugge

Het is officieel: Joaquin Seys heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2029. De jonge Rode Duivel gaf meer informatie over deze verlenging. En hij blikte ook al even vooruit richting de toekomst.

De contractverlenging maakt Seys natuurlijk erg blij: "Ik heb met een jaar verlengd bij Club Brugge. Ik ben daar erg blij mee. Voor mij bevestigt dit dat ik op de goede weg ben. Het is een club waar ik altijd al heb gespeeld, dus het is een heel mooi moment. Ik ben trots."

De toekomst van Seys bij Club Brugge

Of het een erkenning van zijn prestaties van de afgelopen maanden is? "Ja, een erkenning van de club en ook een teken van vertrouwen van mijn kant", geeft hij aan bij DAZN

"Ik voel me goed hier, ik ben hier gelukkig. Het is wederzijds vertrouwen. Wat er deze winter of volgend jaar zal gebeuren, zullen we zien. Elk jaar luister ik, kijk ik naar de opties en dan beslis ik", besluit hij.

Joaquin Seys de Rode Duivel  

Zijn prestaties hebben hem ook onlangs twee keer een oproeping bij de Rode Duivels opgeleverd. Helaas moest hij beide keren vanwege een blessure aan de zijlijn blijven.

Komende zaterdag zal het jonge talent naar Sclessin gaan, maar eerst is er natuurlijk ook nog de inhaalwedstrijd tegen Westerlo. Het blijven drukke weken voor Seys, zoveel is duidelijk.

Volg Club Brugge - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (24/09).

