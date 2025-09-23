Wesley Sonck verrast: "Ik zou hem in de spits zetten bij Anderlecht"

RSC Anderlecht gaat in eigen huis tegen KAA Gent op zoek naar een belangrijke driepunter. Dat doen ze meer dan waarschijnlijk opnieuw met Luis Vazquez in de spits. Bij gebrek aan beter? Of is er toch nog een andere optie?

"RSC Anderlecht gebruikt nu met Luis Vazquez de enige spits die ze momenteel hebben van bij de start van de wedstrijd. Hij is een ideale speler om na zeventig minuten in te brengen als het nog 0-0 is", aldus Filip Joos over de spitsen van Anderlecht bij 90 Minutes.

Welke keuzes moet Besnik Hasi maken voorin bij Anderlecht?

Ondertussen sijpelt er voorzichtig positief nieuws binnen over Bertaccini, die mogelijk iets vroeger beschikbaar zou zijn als eerst verwacht.



Lees ook... Danijel Milicevic wees deze zomer twee Belgische ploegen af: ex-Gent-coach heeft grote ambities

Maar tegen Gent zal hij er in de inhaalwedstrijd uiteraard nog niet bij zijn. En ook volgend weekend nog niet tegen OH Leuven. Rest de vraag: is Vazquez dan de enige of de beste optie?

Wesley Sonck zou Mario Stroeykens in de spits zetten bij Anderlecht

"Ik zou Mario Stroeykens absoluut diep in de spits zetten", aldus Wesley Sonck bij Sporza. "Het enige probleem is dat hij misschien minder doelgericht is, maar hij is redelijk snel en hij kan een bal bijhouden. Bij de nationale ploeg speelde hij vaak met twee vooraan en hij kan een goal maken."

"Hij kan in de spits spelen. Hij kan dat zeker. Ik ken hem, dus ik weet dat hij het kan. Of hij had moeten vertrekken? Zomaar vertrekken om te vertrekken moet je nooit doen."