Plots een grote opsteker voor RSC Anderlecht?

Er is mogelijk goed nieuws voor de fans van RSC Anderlecht: Adriano Bertaccini zou naar verwachting sneller kunnen terugkeren dan een paar weken geleden nog werd gevreesd. Op die manier zouden ze alsnog kunnen rekenen op een extra spits.

Volgens La DH Les Sports+ zal de doelpuntenmaker in plaats van acht weken slechts vijf of zes weken afwezig zijn. Ter herinnering, de nieuwe aanwinst van paars-wit liep een blessure aan zijn meniscus op eind augustus.

Operatie voor Bertaccini begin september

Hij werd toen geopereerd op 2 september. Een ingreep die Anderlecht geruststelde, omdat ze vreesden dat zijn blessure veel ernstiger zou zijn.



Aanvankelijk werd acht weken afwezigheid aangekondigd volgens een mededeling van de Brusselse club. Zijn terugkeer zou dus hebben plaatsgevonden tegen Ninove in de Beker van België of tegen Mechelen op 1 november.

Een mogelijke terugkeer voor welke wedstrijd?

Hij zou misschien al terug kunnen zijn na de aankomende internationale break, die halverwege oktober zal plaatsvinden. De voormalige Truienaar zou zijn ex-club STVV op 19 oktober kunnen treffen.

Het blijft afwachten of dit daadwerkelijk bevestigd wordt. In ieder geval is dit goed nieuws en het geeft geruststelling over de toestand van de aanvaller. Zijn terugkeer zal uiteraard welkom zijn aan de kant van Anderlecht, aangezien de enige beschikbare doelpuntenmaker na het vertrek van Kasper Dolberg Luis Vázquez is, ook al zijn er nog de jongeren Elyess Dao en Mihajlo Cvetkovic die eventueel kunnen spelen.