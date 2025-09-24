Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

Zulte Waregem tankte afgelopen weekend vertrouwen met een zege tegen Charleroi. Het was de eerste keer dat de promovendus een zes op zes behaalde. Verdediger Jakob Kiilerich is één van de redenen dat het plots beter draait bij het team van Sven Vandenbroeck.

Na zeges thuis tegen Oud-Heverlee Leuven en afgelopen weekend op het veld van Charleroi is Zulte Waregem flink opgeschoven in het klassement. Ze pronken op de tiende plaats, op slechts twee punten van de top zes.

Er zijn natuurlijk wel enkele redenen waarom het de jongste weken iets beter draait bij Essevee. Tegen Charleroi werden ze geholpen door de rode kaart van Ousou en tegen OHL week de vrije trap van Thomas Claes stevig af.

Nieuwe steunpilaar achterin

Maar toch is er de laatste weken ook wat meer defensieve stabiliteit te merken. En dat is ook te danken aan Jakob Kiilerich, die sinds de partij tegen Racing Genk in de basisopstelling is gekomen.

In een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen kijkt hij terug op zijn eerste wedstrijden in het shirt van Zulte Waregem. "Ik ben niet de snelste, maar lees het spel goed", aldus de verdediger die deze zomer overkwam uit Zweden.

Kan Zulte Waregem komend weekend een nieuwe zege boeken tegen Antwerp? Het zou de eerste keer zijn dat ze drie zeges op rij behalen in de Jupiler Pro League sinds het seizoen 2020-2021. Toen speelde Kiilerich nog in eigen land bij Kolding IF.