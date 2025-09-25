De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

Foto: © photonews

De afgelopen maanden waren een mentale rollercoaster voor Mario Stroeykens. De Anderlecht-jeugdspeler rekende op een transfer, maar zag pistes naar topcompetities niet doorgaan. Alleen Braga kwam met een écht bod, terwijl Stroeykens zelf weinig voelde voor een avontuur in het Midden-Oosten.

Het gevolg: een moeilijke zomer, vol onzekerheid. Pas nu, met zijn eerste doelpunt sinds maanden tegen AA Gent, lijkt hij stilaan opnieuw zichzelf te worden.

Contract als sleutelmoment

Een bepalende factor in zijn verdere ontwikkeling wordt het contractdossier. De gesprekken over een verlenging lopen, maar zolang er geen handtekening staat, blijft er spanning hangen.

Binnen de club, bij de fans, en vooral bij de speler zelf. Een akkoord zou Stroeykens kunnen bevrijden, hem mentaal rust geven en de focus helemaal op het veld leggen. Want het potentieel om een bepalende rol te spelen, is er onmiskenbaar.

Doelpunten dringend nodig

Thorgan Hazard wordt gemist en Stroeykens is de logische vervanger. Maar de vraag blijft: wie neemt de rol van doelpuntenmaker over? Hazard kan dat, Vazquez... twijfelachtig, maar Stroeykens zou normaliter de tweede man moeten zijn die er staat om het net te vinden. Dat is tot dusver niet vaak genoeg gebeurd. Tegen Gent wél, en dat doelpunt kan weleens de katalysator worden om hem op gang te trekken.

Profiel dat Anderlecht mist

Wat Stroeykens uniek maakt, is dat hij vanuit de tweede lijn zelf gevaar kan creëren én afronden. In deze kern lopen er weinig spelers rond die beide kwaliteiten combineren. Hasi probeerde het met Saliba en soms zelfs met Angulo, maar Stroeykens heeft van nature dat instinct.

Daarom wordt zelfs gefluisterd dat hij misschien eens in de plaats van Vazquez in de spits kan worden uitgespeeld. Of Hasi dat aandurft, blijft voorlopig de vraag.

Details die tellen

Zijn prestatie tegen Gent toonde meer zelfvertrouwen, meer lef aan de bal. Maar ook: nog veel ruimte voor verbetering. Een gemiste kans in de openingsfase, een slecht gekadreerd schot op aangeven van Vazquez…

Het zijn details die het verschil maken tussen een goeie Stroeykens en een beslissende Stroeykens. Anderlecht heeft vooral die laatste versie nodig, de versie die zonder nadenken kansen afmaakt.

Beslissend voor het seizoen

Als Stroeykens de klik maakt – op het veld én in de contractbesprekingen – kan hij de man worden die Anderlecht dit seizoen écht over de streep trekt in moeilijke wedstrijden. Een goede Stroeykens is altijd een topspeler voor paars-wit, dat liet Besnik Hasi zelf al vallen.

De bal ligt nu bij Mario: vindt hij zijn superkracht terug, dan kan Anderlecht dromen van meer dan enkel degelijke prestaties. Dan wordt hij het verschil tussen meedoen en écht meespelen om de prijzen.

Volg OH Leuven - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (26/09).

