Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

Hans Vanaken is een icoon in de Belgische competitie. Hij won al meermaals de Gouden Schoen en is een absolute kampioenenmaker voor Club Brugge. Maar het had misschien ook helemaal anders kunnen lopen.

De carrière van Hans Vanaken is een rijke ondertussen. Op zijn CV staan echter niet al te veel ploegen. Hij speelde voor de jeugd van Lommel en PSV en brak daarna door bij Lommel.

Had Hans Vanaken ook bij Kortrijk in plaats van Lokeren (en Brugge) kunnen belanden?

In 2013 ging hij van Lommel naar Lokeren, twee jaar later naar Club Brugge en sindsdien maakt hij grote sier bij blauw-zwart, met heel veel titels en individuele prijzen tot gevolg.

Maar het had mogelijk ook anders kunnen lopen. Hein Vanhaezebrouck had als coach namelijk op een bepaald moment Vanaken op de radar staan, maar de scouting zette hem niet bovenaan het lijstje.

Hans Vanaken was te traag volgens de scout

"Hij zat toen bij Lommel en kwam in aanmerking. Een van onze scouts was hem twee keer gaan bekijken. Hij was in 90-95 procent van de gevallen correct met zijn rapporten met een correcte inschatting", aldus Vanhaezebrouck in Sjotcast.

"Een goede voetballer stond er in het rapport. Goede voeten, technisch goed, ziet de dingen goed. Alleen speelt hij op een tempo van de jaren '60. Het is de enige keer dat die scout zich vergist heeft en dat bij de beste speler van België van de laatste tien jaar."