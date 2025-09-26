Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

Anderlecht ziet twee belangrijke spelers terugkeren voor de verplaatsing naar Leuven: Killian Sardella en Thorgan Hazard maken deel uit van de groep.

Na een krappe overwinning tegen KAA Gent deze week staat RSC Anderlecht nu weer op het podium van de Jupiler Pro League, zes punten achter de leider, Union.

Vrijdag wacht de verplaatsing naar OH Leuven, de voorlaatste in de rangschikking, waar hun voormalige coach David Hubert actief is. Een wedstrijd die zeker een speciale betekenis voor hem zal hebben.



Killian Sardella en Thorgan Hazard terug in de selectie van Anderlecht

Rond de middag heeft RSCA de samenstelling van de selectie bekendgemaakt die naar Den Dreef zal trekken. Daarin zien we meteen twee belangrijke spelers terugkeren.

De eerste is Killian Sardella. Hij begon het seizoen met een kwetsuur, maar had gespeeld tussen de 6e en de 8e speeldag voordat hij opnieuw geblesseerd raakte. De kans dat hij start lijkt echter zeer klein.

Een andere opmerkelijke terugkeer: die van Thorgan Hazard. Een sleutelspeler in het aanvallende spel van Anderlecht, hij zat op de bank tegen Antwerp en miste de wedstrijd tegen Gent vanwege een blessure. De winger maakt deze keer wel deel uit van de selectie. Twee keer goed nieuws voor paars-wit.