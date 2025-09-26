Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

Vanavond trekt Tristan Degreef met Anderlecht naar zijn ex-club OH Leuven, waar hij tot zijn negende speelde. Het was Marc Van Ransbeeck, destijds jeugdcoördinator bij Anderlecht, die hem ontdekte.

“Tijdens een wedstrijd tussen onze U10 en die van OHL zag ik een ventje dat Marco Kana compleet zot draaide. Toen ik op het wedstrijdblad zag dat Tristan een jaar jonger was, viel mijn mond open. Díe moesten we hebben", vertelt Van Ransbeeck in HLN.

Degreef werd al vroeg het toonbeeld van het Anderlecht-DNA. “Als je over Anderlecht-DNA spreekt, denk je aan hem", zegt Van Ransbeeck. Zijn ouders waren meteen enthousiast, vooral zijn moeder. “De fonkels in hun ogen spraken boekdelen. Het was snel geregeld."



Lees ook... Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

Familie boven alles voor Tristan Degreef

De familie speelde vanaf het begin een cruciale rol in Tristan zijn ontwikkeling. Zijn vader Kristof werkte bij DHL in vroege shiften om zijn zoon dagelijks naar Neerpede te brengen. “Mijn man heeft geen training gemist, vaak alleen, in weer en wind met zijn paraplu", zegt Anne-mie, Tristans moeder. Het harde werk van de familie betaalde zich uit, en Tristan groeide uit tot een doorgebroken jeugdspeler bij Anderlecht.

Zelfs de mentaliteit van zijn broer Kyan weerspiegelt het familie-DNA. Kyan koos als junior voor de fiets in plaats van de bal en rijdt nu voor Crabbé-Dstny U19. “Als hij kan, komt Tristan naar de koersen van zijn broer kijken. Zijn tattoo zegt genoeg: ‘family over everything’. Hij zet altijd zijn familie op de eerste plaats", vertelt Anne-mie.

Het belang van familie zie je ook terug in kleine details, zoals zijn rugnummer 83. “Tristan en Kyan zijn op 19 januari geboren, ik op 22 januari en hun mama op 23 december. Opgeteld is dat 83, zo hebben we ons eigen nummer gecreëerd", legt zijn vader uit.