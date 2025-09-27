Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

Maxim De Cuyper zit terug in de selectie van Brighton. De Rode Duivel komt steeds dichter bij een comeback.

De Belgische international deelde een Instagram-verhaal via een bericht van zijn club, waarin hij te zien is terwijl hij in de zaal traint. Hij voegde eraan toe: "Het voelt goed om terug te zijn met het team."

Ter herinnering, de voormalige speler van Club Brugge raakte geblesseerd aan de knie tegen Bournemouth. Hij moest het veld verlaten na slechts 24 minuten nadat hij hard tegen een reclamebord was gebotst.

Helaas voor hem verloor zijn team daarna met 2-1 op 13 september. Vorige week deelden de Seagulls de punten (2-2) tegen Tottenham thuis.

De Cuyper terug op het veld?

De volgende uitdaging voor de Engelse club staat op zaterdag gepland. De ploeg van Fabian Hürzeler gaat op bezoek bij Chelsea, dat vorige week verloor van Manchester United (2-1) in de Premier League.

Maxim De Cuyper en zijn teamgenoten staan momenteel 14e in de Engelse competitie. Met vijf punten uit vijf wedstrijden is hun balans als volgt: één overwinning, twee gelijke spelen en twee nederlagen.