Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken"

Ilay Camara maakte opnieuw minuten tijdens het 1-1-gelijkspel van Anderlecht op het veld van OH Leuven. De jonge flankspeler, die terugkomt van een spierblessure, voelde zich na afloop dubbel: tevreden met dat hij meer speeltijd aankan, maar teleurgesteld over het resultaat.

“Het was een heel moeilijke wedstrijd voor ons", vertelde Camara. “Zij drukten goed en ze wisten wat ze deden. Het moeilijkste was eigenlijk gedaan: we kwamen op voorsprong. Spijtig genoeg maken ze er dan nog eentje tegen.”

Volgens Camara had Anderlecht het heel moeilijk met de speelstijl van OHL. “Het was een heel gesloten wedstrijd. Ze wachtten op ons en speelden veel de lange bal. Ze hebben dat goed gedaan, en wij waren niet goed genoeg om meer kansen te creëren.”



Voor de flankspeler zelf was het opnieuw een stap vooruit. “Met mij gaat het goed, ik ben rustig aan het opbouwen. Ik kom natuurlijk uit een lange blessure. Ik voel me goed en ben blij dat ik vandaag meer minuten kon maken. Wanneer ik kan starten, weet ik nog niet.”

Camara is stilaan terug op niveau aan het komen

Camara beseft dat Anderlecht al kostbare punten heeft laten liggen dit seizoen. “Twaalf verliespunten is wel al veel. We willen elke wedstrijd winnen, dus het is jammer dat dat vandaag niet lukte. Hopelijk kan ik snel terug meer minuten maken en dan komt mijn niveau wel terug. Ik hoop op korte termijn mijn eerste basisplaats te krijgen.”

Tot slot liet hij zich ook uit over zijn veelzijdigheid. “Vandaag start ik als linkerwingback en werd ik rechterwinger na de aanpassing van de coach. Ik kan veel posities spelen: van achter, voor, winger of wingback. Wat mijn favoriete positie is, ga ik hier niet zeggen, dat zou wat zijn", besloot Camara met een knipoog.

Hij blikte ook al vooruit op de wedstrijd tegen Standard, de ploeg waar hij vorig seizoen nog speelde. "Dat wordt een heel speciale wedstrijd. Ik denk dat het een heel fraaie match zal worden en dan gaan we sowieso de drie punten pakken."