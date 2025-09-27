OH Leuven had meer verdiend en blijft met bittere nasmaak achter: "Maar één ploeg die het verdiende"

OH Leuven kon na een 1-1-gelijkspel tegen Anderlecht toch opgelucht ademhalen. De thuisploeg kwam eerst op achterstand, maar toonde veerkracht door alsnog te scoren. Voor verdediger Ewoud Pletinckx was het een punt met een bittere nasmaak.

“Na die achterstand is het goed dat we nog terugkomen", zei Pletinckx. “Verliezen had hier niet terecht geweest, maar ook nu blijven we toch wat teleurgesteld achter. We gingen er het meeste voor en hadden ook het meeste dreiging.”

De verdediger keek vooral naar de eerste helft, waarin zijn team naar eigen zeggen op zijn best speelde. “De intensiteit zat goed en we wonnen veel duels. We vergeten onszelf te belonen en dat is jammer", aldus Pletinckx. "We moesten bij de rust altijd op voorsprong staan."



Lees ook... Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal"

Moeilijke periode

Om alsnog tot scoren te komen, koos OH Leuven voor een directere aanpak. “We zijn dan maar ballen voor het doel beginnen gooien en daar kwam gelukkig een goal uit. Maar we hadden eigenlijk iets meer ons eigen spel moeten spelen", gaf Pletinckx toe.

Voor OHL is het punt toch een opsteker na een moeilijke periode. “Voor onze moraal is het een heel belangrijk punt, zeker na die twee verliespartijen tegen de promovendi", zei de verdediger. "Daar hebben we deze week veel over gesproken.

Toch bleef de teleurstelling een beetje hangen. “Dat puntje doet deugd, spijtig genoeg waren het er geen drie", besloot Pletinckx. "Er was maar één ploeg die de drie punten verdiende en dat waren wij."