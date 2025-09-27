Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal"

Anderlecht is niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel op het veld van OH Leuven. Paars-wit leek nochtans op weg naar een belangrijke overwinning, maar zag de thuisploeg in de slotfase terugkeren. Tristan Degreef had een 'aparte' analyse van de match.

Tristan Degreef kreeg opnieuw het vertrouwen van zijn coach en startte in de basis. De middenvelder zag Anderlecht op voorsprong komen, maar kon na afloop zijn teleurstelling niet verbergen. “We komen op voorsprong, dat was eigenlijk de moeilijkste opdracht vandaag. Dan moet je die voorsprong gewoon kunnen vasthouden", reageerde hij.

Over de manier van spelen van de tegenstander was Degreef scherp. “OH Leuven speelde heel veel lange ballen. Ze speelden eigenlijk geen voetbal", klonk het streng.



Voor Degreef was het duel ook op persoonlijk vlak belangrijk. De jongeling stond de afgelopen weken in het oog van de storm na een strafschopfout en een rode kaart. “Na die rode kaart en de penaltyfout is er veel gezegd geweest over mij in de media. Maar ik speel mijn eigen spel en geef altijd honderd procent", benadrukte hij.

Degreef hoopt basisplaats vast te houden

Hij wilde vooral vooruitkijken en liet zich niet van de wijs brengen door de kritiek. “Ik hoop altijd op minuten", aldus Degreef, die duidelijk zijn vertrouwen wil terugwinnen en zijn plaats in het elftal wil vasthouden. Al zal hij dan wel ook een betere prestatie dan vrijdagavond op de mat moeten leggen.

Tot slot was er voor hem nog een persoonlijk weerzien. “Het was leuk om David Hubert nog eens te zien, sinds hij is vertrokken bij Anderlecht had ik hem niet meer gesproken", vertelde Degreef. Een kleine opsteker na een avond die voor Anderlecht teleurstellend eindigde.