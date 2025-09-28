Geen goede generale repetitie voor Newcastle met oog op clash tegen Union in Champions League

Geen goede generale repetitie voor Newcastle met oog op clash tegen Union in Champions League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Newcastle verloor zondag op de valreep van Arsenal. Sandro Tonali en Nick Woltemade zullen de spelers zijn om in de gaten te houden bij de Magpies.

Na hun overwinning op PSV zal Union Saint-Gilloise woensdagavond Newcastle in de ogen kijken in het Lotto Park voor de tweede speeldag van de Champions League.

Afgelopen zondag, 24 uur na de overwinning van Union tegen Westerlo, speelden de Magpies een belangrijke wedstrijd in de Premier League tegen Arsenal. Ze slaagden er niet in om vertrouwen te tanken voor hun reis naar België.

Newcastle verloor op het nippertje

Nick Woltemade opende de score voor Newcastle in de 34e minuut met een assist van Sandro Tonali, maar Arsenal wist gelijk te maken aan het einde van de wedstrijd dankzij Mikel Merino (1-1, 84e), voordat ze in het absolute slot opnieuw scoorden via Gabriel (1-2, 90+6e). Een frustrerende nederlaag voor de Magpies, waaruit blijkt dat Tonali en Woltemade spelers zijn om in de gaten te houden voor Union.

De Europese tegenstander van Club Brugge, Atalanta, deelde zaterdagavond de punten op het veld van Juventus. Kamaldeen Sulemana opende de score aan het einde van de eerste helft, maar Juan Cuadrado maakte vijftien minuten voor tijd gelijk voor de Oude Dame.

Tot slot, in de Europa League, speelt Racing Genk donderdag tegen Ferencváros. Zondag won de Hongaarse kampioen op het veld van Győr: 0-2. De Limburgers zullen favoriet zijn, maar mogen hun tegenstander niet onderschatten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk

Meer nieuws

Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst Reactie

Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst

22:20
Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

22:30
Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend Reactie

Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend

21:05
10
Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

22:00
Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

21:40
Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

19:30
10
'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

18:30
Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

19:00
5
Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

20:27
1
Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

20:15
2
Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

21:20
Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel

Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel

20:30
STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel" Reactie

STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel"

17:29
5
🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

20:00
Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

19:50
Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

16:00
KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

17:58
Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

15:52
"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

18:00
Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

15:30
12
'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

17:30
Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

15:00
'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

17:00
5
"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich

"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich

13:43
Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele Reactie

Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele

13:15
Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

16:30
2
Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

13:30
1
"Daar geloof ik niet veel van": Johan Boskamp spreekt klare taal over houding Wouter Vrancken

"Daar geloof ik niet veel van": Johan Boskamp spreekt klare taal over houding Wouter Vrancken

13:00
Wouter Vrancken koos na ontgoochelingen bij Genk en Gent voor "minder centen, wel andere rijkdom"

Wouter Vrancken koos na ontgoochelingen bij Genk en Gent voor "minder centen, wel andere rijkdom"

12:30
De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

14:30
3
'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

14:00
5
Zwaar gefrustreerde Standard-spelers gaan verhaal halen bij ref: "Wat daar is gezegd..."

Zwaar gefrustreerde Standard-spelers gaan verhaal halen bij ref: "Wat daar is gezegd..."

11:30
7
Beveren blijft doorstomen met achtste zege op rij: "Onze slechtste match tot nu toe"

Beveren blijft doorstomen met achtste zege op rij: "Onze slechtste match tot nu toe"

12:50
Pep Guardiola: "Jeremy Doku? Wauw!" - En hij heeft een verklaring waarom de ketchupfles ineens open is

Pep Guardiola: "Jeremy Doku? Wauw!" - En hij heeft een verklaring waarom de ketchupfles ineens open is

11:00
LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken

LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken

09:45
Christos Tzolis is duidelijk over wat er precies gebeurde met Fossey: "Provoceerde me hele match"

Christos Tzolis is duidelijk over wat er precies gebeurde met Fossey: "Provoceerde me hele match"

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Dirk ie Dirk ie over Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend Dan the Man Dan the Man over 🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge SmurF SmurF over Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig" Arthur Shelby Arthur Shelby over Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden Supremepony Supremepony over STVV - KRC Genk: 1-2 ikke.. ikke.. over De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op Andreas2962 Andreas2962 over Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen" Johnnie Walker Johnnie Walker over Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1" ikke.. ikke.. over Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in ikke.. ikke.. over Cercle Brugge - KAA Gent: 2-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved