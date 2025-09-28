Geen goede generale repetitie voor Newcastle met oog op clash tegen Union in Champions League

Newcastle verloor zondag op de valreep van Arsenal. Sandro Tonali en Nick Woltemade zullen de spelers zijn om in de gaten te houden bij de Magpies.

Na hun overwinning op PSV zal Union Saint-Gilloise woensdagavond Newcastle in de ogen kijken in het Lotto Park voor de tweede speeldag van de Champions League.

Afgelopen zondag, 24 uur na de overwinning van Union tegen Westerlo, speelden de Magpies een belangrijke wedstrijd in de Premier League tegen Arsenal. Ze slaagden er niet in om vertrouwen te tanken voor hun reis naar België.

Newcastle verloor op het nippertje

Nick Woltemade opende de score voor Newcastle in de 34e minuut met een assist van Sandro Tonali, maar Arsenal wist gelijk te maken aan het einde van de wedstrijd dankzij Mikel Merino (1-1, 84e), voordat ze in het absolute slot opnieuw scoorden via Gabriel (1-2, 90+6e). Een frustrerende nederlaag voor de Magpies, waaruit blijkt dat Tonali en Woltemade spelers zijn om in de gaten te houden voor Union.

De Europese tegenstander van Club Brugge, Atalanta, deelde zaterdagavond de punten op het veld van Juventus. Kamaldeen Sulemana opende de score aan het einde van de eerste helft, maar Juan Cuadrado maakte vijftien minuten voor tijd gelijk voor de Oude Dame.

Tot slot, in de Europa League, speelt Racing Genk donderdag tegen Ferencváros. Zondag won de Hongaarse kampioen op het veld van Győr: 0-2. De Limburgers zullen favoriet zijn, maar mogen hun tegenstander niet onderschatten.