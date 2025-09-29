'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'
Francis Amuzu verruilde RSC Anderlecht tijdens de laatste wintermercato voor Grêmio FP. Het Braziliaans avontuur is voorlopig geen succesverhaal gebleken. Hoe zat het ook alweer met de geruchten omtrent een terugkeer naar België?

Een pak blessures, een verblijf in het ziekenhuis, aanpassing aan een volledig nieuwe cultuur,… Francis Amuzu beleefde nog geen plezier aan zijn transfer naar Grêmio.

Tijdens de voorbije zomermercato was er zelfs sprake van een heuse terugkeer naar RSC Anderlecht. Al was het een andere Belgische topclub die aanvankelijk contact opnam met de 26-jarige flankaanvaller. 

Niet RSC Anderlecht, maar... Union SG

MIDMIDPodcast weet dat Union SG afgelopen zomer heeft geprobeerd om Amuzu terug naar België te halen. Onze landgenoot zag een transfer naar Les Uionistes echter niet zitten.

Al was zijn interesse voor een terugkeer naar België wél aangewakkerd. Amuzu bood zichzelf aan bij Anderlecht. Olivier Renard twijfelde, maar ging uiteindelijk niet in op het voorstel.

Contract tot eind 2026

Op die manier zit Amuzu nog steeds in Brazilië. Zijn contract bij Grêmio loopt tot eind 2026. Komt er voor die datum alsnog een doorbraak? Anderlecht zou hem misschien wél kunnen gebruiken…

