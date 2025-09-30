Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

Welke selectie zal Matthieu Epolo kiezen? De doelman van Standard heeft toegegeven dat hij zijn beslissing al heeft genomen, maar hij heeft deze nog niet onthuld. Het kon beide kanten uit, zo bleek de voorbije weken en maanden.

Na de teleurstellende nederlaag tegen Club Brugge, verscheen Matthieu Epolo in de mixed zone van Sclessin om eerst terug te blikken op de ontgoocheling tegen blauw-zwart, en vervolgens vooruit te kijken naar de Clasico tegen de club waar hij een deel van zijn opleiding genoot: RSC Anderlecht.

Daarna volgt de interlandpauze van oktober. Hoewel spelers zich doorgaans liever concentreren van wedstrijd tot wedstrijd, zal de middellange termijn cruciaal worden voor Matthieu Epolo. In september stond hij al in de voorselectie van de Democratische Republiek Congo, maar hij heeft dit in ons interview ontkend.

Is de beslissing tussen Congo en België genomen of niet?

"Het was nep, die voorselectie. Ik heb geen telefoontje gekregen, ik ben gefocust op de Jonge Duivels en het ging heel goed tegen Wit-Rusland, maar het raakte me dat erover gesproken werd. Het blijft Congo, het beste land van Afrika. Als ik moet kiezen tussen Congo en België, zullen we wel zien, maar ik heb nog geen beslissing genomen."

Hij heeft echter niet ontkend dat hij al benaderd is door het Congolese elftal en gaf uiteindelijk toe dat hij zijn beslissing al genomen heeft. "Benaderd? Toen het nieuws uitkwam, niet. De privételefoontjes die ik krijg, zijn privé."

Wachten op een telefoontje?

"Ik ga niet vertellen of ik twee minuten eerder met mijn vriendin of moeder aan de telefoon zat. Als het nationale team het niet op sociale media heeft gezet, is het niet openbaar. Anders hadden we wel een live op Instagram gedaan."

"Ik zou niet zeggen dat het een moeilijke beslissing is, ik heb mijn beslissing al genomen. Op de dag zelf zullen we zien hoe het loopt. Ik zal altijd 100% klaarstaan voor het land dat ik vertegenwoordig, het zal een enorme trots zijn. Of het nu Sébastien Desabre (de bondscoach van DR Congo) is of Rudi Garcia die me belt."