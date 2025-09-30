Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Club Brugge haalde het deze zomer in de strijd om Samuel Gomez Van Hoogen. De jonge middenvelder maakt ondertussen grote sier bij Club NXT. En binnenkort ook bij Spanje? De strijd is alvast begonnen.

Samuel Gomez Van Hoogen is een 19-jarige Belg, geboren in Wilrijk en momenteel uitkomend voor Club NXT. In de Challenger Pro League was hij al goed voor één assist in zeven wedstrijden.

Jonge Belg Samuel Gomez Van Hoogen heeft ook een Spaans paspoort ...

Diverse ploegen uit België en het buitenland wilden hem afgelopen zomer weghalen bij Jong PSV, maar het was blauw-zwart dat de strijd won om de handtekening van Samuel Gomez Van Hoogen.

De centrale verdediger wordt hier en daar al de mogelijke opvolger van Joel Ordonez genoemd als die komende zomer alsnog zijn droomtransfer zou maken en de jonge Belg ligt nog tot juni 2028 onder contract op Jan Breydel.

Spanje wil Van Hoogen in huis halen

Samuel Gomez Van Hoogen - je hoort het al een beetje in de naam - heeft echter niet enkel een Belgisch paspoort, maar via zijn Spaanse vader heeft hij ook een Spaans paspoort.

De Spaanse voetbalbond zou daar willen van profiteren om hem in te lijven voor de Spaanse nationale ploeg. Dat laat alvast AS weten. Tot dusver doorliep de speler alle jeugdreeksen voor de Rode Duivels tot en met de U19 - binnenkort komt daar mogelijk de U21 bij.