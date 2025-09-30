Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

Matthieu Epolo heeft een bewogen einde van de zomer meegemaakt. Verschillende clubs toonden interesse in hem tijdens de zomerse transferperiode, waaronder Toulouse, maar de doelman van Standard wilde geen conflict aangaan met zijn clubleiding en zal het doel van de Rouches verdedigen "ten minste tot januari".

Matthieu Epolo heeft al enkele goede wedstrijden gespeeld, maar ook enkele foutjes gemaakt sinds het begin van het seizoen. De jonge doelman van Standard Luik wordt vaak bekritiseerd op sociale media. Na de nederlaag tegen Club Brugge en voor de Clasico tegen zijn voormalige club Anderlecht, legde hij in de mixed zone van Sclessin uit hoe hij omgaat met externe commentaren.

Omgaan met de externe commentaren

"Het kan me niets schelen, ik kijk er niet naar. Het is voetbal, je moet ermee omgaan. Ik bereid me elk weekend voor en als ik een slechte wedstrijd speel, kan dat gebeuren. Zelfs de beste doelmannen spelen niet altijd topwedstrijden. Ik kan altijd beter, maar als je een beoordeling van mijn seizoensstart wilt, moet je het aan mijn doelmannentrainer vragen. Ik word goed omringd in de club om de beste versie van mezelf te geven, met een geweldige coach, een geweldig team en de spelers."



"Je afsluiten, dat is het beste wat een voetballer kan doen: koel blijven en aan het einde van het seizoen beoordelen. Ik stel mezelf na elke wedstrijd in vraag met mijn doelmannentrainer, ik let niet op wat er elders gezegd wordt."

Matthieu Epolo stond dicht bij een vertrek naar Toulouse

Aangekondigd in de voorselectie van de Democratische Republiek Congo voor de interlandpauze van september, ontkende de Standard-doelman dat nieuws, maar benadrukte hij wel dat zijn definitieve selectiekeuze al "in zijn hoofd zat".

Wat hij echter niet heeft ontkend, zijn de geruchten die hem naar Toulouse stuurden aan het einde van de zomertransferperiode. Matthieu Epolo stond dicht bij een vertrek bij Standard Luik, maar slaagde er niet in een akkoord te bereiken.

Verschillende clubs hebben geïnformeerd, maar ik ben bij Standard, tenminste tot januari."

"Het klopt dat er iets speelde met Toulouse. Verschillende clubs hebben geïnformeerd, maar ik voel me goed hier, ik kan goed opschieten met Pierre François en Marc Wilmots. Met Giacomo heb ik minder contact, maar hij is de baas (glimlach). We gaan proberen het hier goed te doen, het is een grote club en een enorme eer om voor Standard te spelen."

"Er waren momenten met aanbiedingen, maar om het te laten gebeuren, moest ik een akkoord hebben met de club. Ik wilde geen conflict veroorzaken. Hier ben ik bij Standard, in ieder geval tot januari, dus geef ik me voor de volle 100% bij elke wedstrijd", besloot hij. En dan een knaltransfer?