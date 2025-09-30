Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge
Club Brugge speelt zijn tweede wedstrijd van de League Phase van de Champions League op bezoek bij Atalanta Bergamo. Dat zou wel eens een pittig duel kunnen worden, beseffen ook de analisten.

Atalanta begon met een nederlaag in de Champions League, Club Brugge met een overwinning. En dus staat er mogelijk meer druk op de thuisploeg dan op de uitploeg.

Vincent Mannaert kijkt uit naar Atalanta - Club Brugge

"Het is nog vroeg in de competitie. Atalanta is behoorlijk goed gestart in de Italiaanse competitie. Ze hebben wel kansloos verloren tegen PSG op speeldag 1, maar het is nog vroeg", opende Vincent Mannaert zijn analyse bij VTM2.

Lees ook... 🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

De man die tussen 2011 en 2024 Algemeen Manager was bij blauw-zwart ziet dat de Bruggelingen ook dit jaar in orde zijn en knap wonnen van AS Monaco: "Club heeft getoond dat ze opnieuw plannen hebben in deze editie van de Champions League."

Club Brugge is een grote club geworden

"Het was een fantastische wedstrijd tegen AS Monaco met een verdiende 4-1 zege. Ze hebben ook vertrouwen van de vorige campagne, ook tegen Atalanta onder meer."

Een gevoel dat ook gedeeld wordt door Toby Alderweireld: "Ze hebben meer vertrouwen en meer ervaring, ze weten wat hen te wachten staat. Ze hebben iets laten zien tegen Monaco en ook in de voorrondes. Ze zijn een grote club geworden."

Waar ziet u Club Brugge eindigen dit seizoen in de Champions League?

🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

