Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

Tijdens de laatste wedstrijd van KAA Gent was er een gespannen moment: Mathias Delorge, die in de 67e minuut werd gewisseld, was erg ontevreden. Ivan Leko heeft gereageerd op het gedrag van zijn middenvelder.

Terwijl de emotionele reactie van Kevin De Bruyne bij zijn vervanging tegen AC Milan afgelopen zondag de krantenkoppen in heel Europa haalde, beleefden we in België een gelijkaardige scène tijdens de wedstrijd tussen Cercle Brugge en KAA Gent. Mathias Delorge, die in de 67e minuut werd vervangen door Hyllarion Goore, reageerde zeer slecht op zijn wissel.

Ivan Leko blikte terug op dit incident. De coach van de Buffalo's verstopte niet dat hij dit soort houding echt niet waardeert. "Luister... Je mag teleurgesteld zijn, maar je moet wel steeds respect hebben voor degene die de beslissingen neemt. Ik ben zelf ook speler geweest en dan denk je vooral aan jezelf", zegt de Kroaat in Het Laatste Nieuws.

Incident tussen Delorge en Leko is opgelost

"Maar als coach moet je aan iedereen denken en je groep beschermen. Mathias is in acht van de negen wedstrijden gestart. Wat moeten de jongens op de bank of op de tribune dan zeggen?"

"Voetbal is een collectieve sport. Als prof moet je je correct gedragen. Op dat moment en op die plek moest hij zich zo niet gedragen", vindt Leko. "Kom bij me binnen en we spreken erover. Zo los je zoiets op."

En dat is precies wat er is gebeurd: alles is bijgelegd tussen Delorge en Leko. "Mathias heeft zich geëxcuseerd. Er zijn geen ‘bad feelings’ meer. Mathias is een slimme, welopgevoede jongen. Ik ken zijn papa ook goed. Hier moet hij uit leren."