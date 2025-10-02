Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de laatste wedstrijd van KAA Gent was er een gespannen moment: Mathias Delorge, die in de 67e minuut werd gewisseld, was erg ontevreden. Ivan Leko heeft gereageerd op het gedrag van zijn middenvelder.

Terwijl de emotionele reactie van Kevin De Bruyne bij zijn vervanging tegen AC Milan afgelopen zondag de krantenkoppen in heel Europa haalde, beleefden we in België een gelijkaardige scène tijdens de wedstrijd tussen Cercle Brugge en KAA Gent. Mathias Delorge, die in de 67e minuut werd vervangen door Hyllarion Goore, reageerde zeer slecht op zijn wissel.

Ivan Leko blikte terug op dit incident. De coach van de Buffalo's verstopte niet dat hij dit soort houding echt niet waardeert. "Luister... Je mag teleurgesteld zijn, maar je moet wel steeds respect hebben voor degene die de beslissingen neemt. Ik ben zelf ook speler geweest en dan denk je vooral aan jezelf", zegt de Kroaat in Het Laatste Nieuws.

Incident tussen Delorge en Leko is opgelost

"Maar als coach moet je aan iedereen denken en je groep beschermen. Mathias is in acht van de negen wedstrijden gestart. Wat moeten de jongens op de bank of op de tribune dan zeggen?"

"Voetbal is een collectieve sport. Als prof moet je je correct gedragen. Op dat moment en op die plek moest hij zich zo niet gedragen", vindt Leko. "Kom bij me binnen en we spreken erover. Zo los je zoiets op."

En dat is precies wat er is gebeurd: alles is bijgelegd tussen Delorge en Leko. "Mathias heeft zich geëxcuseerd. Er zijn geen ‘bad feelings’ meer. Mathias is een slimme, welopgevoede jongen. Ik ken zijn papa ook goed. Hier moet hij uit leren."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (03/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KAA Gent
Mathias Delorge

Meer nieuws

Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic De derde helft

Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic

17:40
Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Analyse

Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan

17:20
Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren"

Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren"

17:00
1
Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag Reactie

Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag

16:46
Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

16:00
Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

15:30
STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

14:30
Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

15:00
7
Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

14:40
1
Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

12:00
Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

14:15
1
Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

14:20
1
Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

11:50
Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
5
Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

09:00
Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

13:30
Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

12:50
De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

13:00
1
Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

12:10
Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

12:20
Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

12:40
4
Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

11:40
2
Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

10:30
1
Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

11:20
Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

11:10
Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

11:00
Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

10:00
6
Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond" Reactie

Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond"

09:15
"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

09:30
10
Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten De derde helft

Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten

08:20
1
Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

08:40
'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

07:40
Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

08:00
'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

07:20
1
🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

07:00
"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

06:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 03/10 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" FC BRUGES FC BRUGES over Atalanta - Club Brugge: 2-1 Bemmer Bemmer over Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot LD 007 LD 007 over Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard MisterYou MisterYou over Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen Andreas2962 Andreas2962 over Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren" Fleming Lund Fleming Lund over Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren franchi franchi over Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis 1872 1872 over "Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge Dirk ie Dirk ie over Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved