Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Amallah

Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

Het hing al in de lucht, maar het werd nu bevestigd: Selim Amallah is een speler van Khor Fakkan FC. De club uit de UAE Pro League heeft dit donderdagmiddag bevestigd. (Lees meer)