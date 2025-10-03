"Ik heb met echte wapens gewerkt": 10 jaar geleden was hij nog coach bij Standard

Iets meer dan tien jaar geleden stond Ivan Vukomanovic aan het roer bij Standard Luik. Vandaag heeft hij een volledig andere carrière gekozen.

In België speelde Vukomanovic eerst voor Lokeren en Antwerp, alvorens toe te treden tot de technische staf van Guy Luzon bij Standard. Na het ontslag van de Israëlische coach in oktober 2014 werd hij aangesteld als hoofdtrainer. Onder zijn leiding werden achttien wedstrijden afgewerkt, waaronder twee 2-0-overwinningen tegen Anderlecht.

Hoewel hij tijdens het seizoen werd vervangen door José Riga, ondanks verdienstelijk werk, duurde het even voor hij opnieuw aan de slag ging, ditmaal bij Slovan Bratislava. Zijn passage bij Apollon Limassol in 2019 was van korte duur: minder dan een maand. Zijn overstap naar India bleek daarentegen levensveranderend.

Nieuwe loopbaan in Kerala

Tussen 2021 en 2024 was Vukomanovic actief als coach van de Kerala Blasters. Onder supporters kreeg hij de bijnaam ‘Ashan’. Hij woont nog steeds in de Indiase deelstaat Kerala, maar is sinds anderhalf jaar niet meer actief als trainer. De reden: hij is tegenwoordig filmacteur.

Zijn eerste film, Karam, verscheen op 25 september en kent al succes. Vukomanovic vertolkt er de rol van een crimineel, in een verhaal dat draait rond verzoening en vergiffenis binnen een familie, met thriller-elementen.

“Ik heb met echte wapens gewerkt,”, verklaarde de ex-coach van Standard aan SudInfo. Net als Olivier Dacourt, die nu regisseur is, kiest ook deze voormalige Standard-man voor een carrière in de filmwereld.

