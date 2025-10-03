"Ik heb met echte wapens gewerkt": 10 jaar geleden was hij nog coach bij Standard

"Ik heb met echte wapens gewerkt": 10 jaar geleden was hij nog coach bij Standard
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2502

Iets meer dan tien jaar geleden stond Ivan Vukomanovic aan het roer bij Standard Luik. Vandaag heeft hij een volledig andere carrière gekozen.

In België speelde Vukomanovic eerst voor Lokeren en Antwerp, alvorens toe te treden tot de technische staf van Guy Luzon bij Standard. Na het ontslag van de Israëlische coach in oktober 2014 werd hij aangesteld als hoofdtrainer. Onder zijn leiding werden achttien wedstrijden afgewerkt, waaronder twee 2-0-overwinningen tegen Anderlecht.

Hoewel hij tijdens het seizoen werd vervangen door José Riga, ondanks verdienstelijk werk, duurde het even voor hij opnieuw aan de slag ging, ditmaal bij Slovan Bratislava. Zijn passage bij Apollon Limassol in 2019 was van korte duur: minder dan een maand. Zijn overstap naar India bleek daarentegen levensveranderend.

Nieuwe loopbaan in Kerala

Tussen 2021 en 2024 was Vukomanovic actief als coach van de Kerala Blasters. Onder supporters kreeg hij de bijnaam ‘Ashan’. Hij woont nog steeds in de Indiase deelstaat Kerala, maar is sinds anderhalf jaar niet meer actief als trainer. De reden: hij is tegenwoordig filmacteur.

Zijn eerste film, Karam, verscheen op 25 september en kent al succes. Vukomanovic vertolkt er de rol van een crimineel, in een verhaal dat draait rond verzoening en vergiffenis binnen een familie, met thriller-elementen.

“Ik heb met echte wapens gewerkt,”, verklaarde de ex-coach van Standard aan SudInfo. Net als Olivier Dacourt, die nu regisseur is, kiest ook deze voormalige Standard-man voor een carrière in de filmwereld.

.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard

Meer nieuws

LIVE: KAA Gent - Charleroi, de opstellingen! Live

LIVE: KAA Gent - Charleroi, de opstellingen!

20:15
Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

20:20
Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

20:00
OFFICIEEL: Senna Miangue heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Senna Miangue heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

19:15
Thibaut Peyre keerde deze zomer bijna terug naar België: "Ze kwamen net te laat"

Thibaut Peyre keerde deze zomer bijna terug naar België: "Ze kwamen net te laat"

19:45
Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC?

Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC?

19:40
1
Standard-coach Euvrard trekt pijnlijke conclusie: "Anderlecht niet meer op niveau van toen"

Standard-coach Euvrard trekt pijnlijke conclusie: "Anderlecht niet meer op niveau van toen"

17:00
Bij Gent deden ze er alles aan om Ivan Leko te halen, dit is waarom: "Fier dat we het pleit gewonnen hebben"

Bij Gent deden ze er alles aan om Ivan Leko te halen, dit is waarom: "Fier dat we het pleit gewonnen hebben"

19:00
Bocht van 180 graden in dossier van Cedric Hatenboer bij Anderlecht

Bocht van 180 graden in dossier van Cedric Hatenboer bij Anderlecht

19:20
Thorgan Hazard onthult waarom hij bij Anderlecht bleef en waar hij zijn toekomst ziet

Thorgan Hazard onthult waarom hij bij Anderlecht bleef en waar hij zijn toekomst ziet

18:30
Nicky Hayen belicht de situatie van Nordin Jackers: "Hij beseft het goed"

Nicky Hayen belicht de situatie van Nordin Jackers: "Hij beseft het goed"

18:00
Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck spreekt zich uit over moeilijke zaak rond Jelle Vossen

Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck spreekt zich uit over moeilijke zaak rond Jelle Vossen

17:30
Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

14:54
1
Er is wat veranderd bij Zulte Waregem: "Ik heb me enorm kwaad gemaakt"

Er is wat veranderd bij Zulte Waregem: "Ik heb me enorm kwaad gemaakt"

16:50
Rudi Garcia verklaart waarom hij Vermant, Stassin, Penders en Vermeeren links laat liggen

Rudi Garcia verklaart waarom hij Vermant, Stassin, Penders en Vermeeren links laat liggen

16:30
2
Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

15:09
13
Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit

Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit

14:20
Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

12:42
4
Het verdict is wel héél zwaar: Genk weet hoelang het Zakaria El Ouahdi zal moeten missen

Het verdict is wel héél zwaar: Genk weet hoelang het Zakaria El Ouahdi zal moeten missen

15:32
1
Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen

Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen

14:40
1
Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

14:00
1
Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

13:00
7
Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

13:30
1
KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

12:20
3
Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

12:00
1
Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

11:00
Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

10:31
6
Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

11:20
Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

08:40
2
Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

08:00
'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

09:00
Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

10:00
1
📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

09:30
Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

07:40
1
"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

08:20
1
Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 20:45 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis Adekanmi Olufade Adekanmi Olufade over KAA Gent - Charleroi: - PureInsane PureInsane over Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC? Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered Jasperd Jasperd over Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken" Vital Verheyen Vital Verheyen over Rudi Garcia verklaart waarom hij Vermant, Stassin, Penders en Vermeeren links laat liggen Jeroentanesy Jeroentanesy over Club Brugge - Union SG: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Westerlo - OH Leuven: - Jeroentanesy Jeroentanesy over KRC Genk - FCV Dender EH: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved