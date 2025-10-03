Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC?

De positie van Stef Wils als hoofdcoach van Royal Antwerp FC staat onder toenemende druk. Het duel van zaterdag tegen Cercle Brugge zou wel eens cruciaal kunnen zijn.

In aanloop naar het duel tegen Cercle heeft Wils zijn spelersgroep duidelijke richtlijnen meegegeven. Hij benadrukte dat men niets mag forceren. “Wat er ook gebeurt, een tegengoal bijvoorbeeld, je moet je aan je taken houden. Dat zag ik te weinig tegen Zulte Waregem”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De coach verwijst hiermee naar een gebrek aan discipline in de vorige wedstrijd. Het spel van Antwerp kampt al het hele seizoen met een tekort aan creativiteit. Wils erkent dit, maar ziet progressie. “Ik zie verbetering. Alleen nog niet genoeg. Het moet beter”, goed wetende dat de fans meer verwachten ook.



Lees ook... Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

De wedstrijd tegen Cercle Brugge wordt door velen beschouwd als een cruciaal moment voor Wils. Indien Antwerp niet wint, zal de druk op de coach toenemen. Wils zelf relativeert die situatie. “Het gaat niet over mij. Mijn staff en ik proberen de jongens zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat verandert niet.”

Blessures

Ondanks de externe druk blijft Wils vasthouden aan zijn werkwijze. Hij verwijst naar de collectieve inspanning van zijn technische staf en benadrukt dat de focus op de spelersgroep ligt. Al zijn er echter nog storende factoren.

Royal Antwerp FC kan tegen Cercle Brugge geen beroep doen op Dennis Praet. De middenvelder is out met een hamstringblessure en zal nog enkele weken niet inzetbaar zijn. Ook Anthony Valencia is niet beschikbaar voor deze wedstrijd. Het duel komt nog net te vroeg voor de speler.